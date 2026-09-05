Peter Bosz ha salido en defensa de Ruben van Bommel tras el Ajax - PSV (1-3). El delantero del PSV entró a gran velocidad sobre Aaron Bouwman, tras lo cual se desató el conflicto.

«Cuando ocurrió eso, al principio pensé que habían chocado cabeza con cabeza», comienza Bosz ante la cámara de ESPN. «Pero no fue el caso. Acabo de estar con Ruben, que estaba afectado en el vestuario. Era el único que no estaba celebrando con los demás en el vestuario».

A continuación, Bosz defiende a Van Bommel. «Esta no era su intención. Si ves cómo ese chico (Bouwman, ndr.) se marcha del campo, no es agradable. ¿Si me pareció roja? Me resulta difícil decirlo. Naturalmente es mi jugador, pero veo que el balón bota hacia arriba, él corre hacia allí y en el último momento ve que podrían chocar cabeza con cabeza. Al menos, eso es lo que Ruben me ha contado hace un momento. Por eso giró el cuerpo».

«Entra a gran velocidad, y eso tiene un aspecto terrible», reconoce también Bosz. «Si no hubiera girado el cuerpo, los dos habrían ido de frente el uno contra el otro. Solo que en el caso de Van Bommel es como si te dieras contra un muro, porque es muy fuerte. Trabaja para eso cada día, no se le puede reprochar. Él se protege, el otro chico no».

A continuación, el reportero de ESPN Milan van Dongen sugiere que el propio Van Bommel también podría haberse puesto ante la cámara para dar una explicación, de modo que se desactivara ‘la carga’. «Sí, pero oigo que en vuestro estudio hay gente que también tiene una opinión al respecto y dice cosas muy raras», replica Bosz con dureza.

«Meter a las familias en esto... Eso no se debe hacer. Igual que esos altercados con nosotros, esto no debe pasar», afirmó Bosz. Con ello, el entrenador del PSV se refería a las declaraciones de Hugo Borst, que poco antes había cargado con dureza contra Van Bommel. Lo calificó, entre otras cosas, de «intento de asesinato» y aconsejó al extremo izquierdo que fuera al psiquiatra.

«De tal palo, tal astilla», respondió Borst más tarde al escuchar la reacción de Bosz. «Todos sabemos qué clase de futbolista era Mark van Bommel. Pasaba por encima de cadáveres, en sentido figurado. Eso también lo veo en Ruben. Puede perder la cabeza, hacer algo que a nadie más se le ocurriría. Y por eso también me parece una pena lo que dice Bosz al respecto», se mantiene en su postura.