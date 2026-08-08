La alineación del PSV para el duelo con el Fortuna Sittard presenta nada menos que cinco cambios con respecto a la inapelable derrota en la Johan Cruyff Schaal ante el AZ (0-4). El entrenador Peter Bosz pone de inicio a tres jugadores que acaban de volver de vacaciones, mientras que también será titular Ruben van Bommel, ya recuperado de una grave lesión de rodilla. Bosz reconoce, de cara a sus opciones de cambio, que asume los riesgos necesarios.

Además de Van Bommel, hay otros tres jugadores en el once, los mundialistas Ivan Perisic, Ricardo Pepi y Paul Wanner, que quizá no puedan disputar noventa minutos. ESPNEl reportero de ESPN Wouter Bouwman se pregunta hasta qué punto Bosz está asumiendo un riesgo. "La ventaja es que hoy en día puedes hacer cinco cambios", responde el entrenador.

"Así que estamos en el lado seguro. Son, por supuesto, valoraciones que haces de antemano. Y es cierto lo que dices, esos chicos se incorporaron más tarde y con toda probabilidad no van a jugar noventa minutos, pero también depende del partido", matiza Bosz. "De la intensidad del partido."

Bosz asegura que no alinea a Van Bommel, Pepi, Perisic y Wanner para 'mandar una señal'. "No, una señal la doy en el vestuario o en una charla. No necesito hacerlo con una alineación. Creo que con estos chicos tengo más opciones de ganar este partido", explica Bosz.

El técnico llevó al PSV al título de liga en los últimos tres años y, por ello, tiene una confianza ciega en su plantilla. "Trabajo con casi todos esos chicos desde hace dos o tres años y es un grupo muy bueno. No tienen que demostrármelo a mí, sino a sí mismos y a los aficionados."

"Así entrenamos también la semana pasada. Estuvo bien, estuvo intenso. Aún no es una garantía, pero ya veremos. A largo plazo, esta buena semana de entrenamientos nos va a ayudar. También mirando más allá del resultado de esta noche."

"Hay que entrenar bien, con intensidad, para lograr resultados a largo plazo", afirma Bosz, que finalmente se refiere a Couhaib Driouech. El delantero no está en la convocatoria, pero según él eso no tiene nada que ver con problemas concretos de traspaso. "No está lo bastante en forma como para poder estar hoy."

Alineación del PSV: Kovár; Mauro Júnior, Obispo, Flamingo, Fernández; Wanner, Til, Mijnans; Perisic, Pepi, Van Bommel.