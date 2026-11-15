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Al-Nassr se desprenderá de Sadio Mane sin recibir traspaso al final de la temporada, según el periodista saudí Falah Al-Qahtani, del diario Okaz. Al mismo tiempo, el club también se arriesga a perder a Cristiano Ronaldo y Joao Felix.

Según esta información, la directiva del club de la capital ha decidido no ampliar el contrato del delantero. Como su vínculo vence en 2027, Mane podrá negociar con otros clubes durante el mercado de invierno y firmar un precontrato para marcharse gratis en verano.

En lo deportivo, la decisión resulta sorprendente: desde su llegada a Riad procedente del Bayern de Múnich en el verano de 2023, el senegalés se consolidó como una pieza indispensable en ataque. En unos tres años y medio, Mane disputó 144 partidos oficiales con Al-Nassr, en los que marcó 54 goles y dio 43 asistencias. Su mayor logro deportivo llegó la pasada temporada con la conquista del título de liga, que puso fin a una sequía de siete años del club.

Sin embargo, la salida de Mane podría ser solo el comienzo de una renovación. El futuro de Ronaldo y Felix más allá del final de la temporada también está por resolver. El contrato de Ronaldo vence igualmente. Según coinciden varios medios, el delantero podría poner fin a su carrera una vez alcance la marca personal de 1.000 goles. Actualmente suma 985.

Getty Images

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Tras Sadio Mane, ¿también dejará Joao Felix el Al-Nassr?

La situación contractual de Felix es similar, ya que su vínculo también termina en 2027. Para evitar que se marche gratis o por un traspaso de escasa cuantía, la directiva, encabezada por el director general Ahmed Al-Sultan, trabaja contrarreloj para encontrar una solución, según informa el portal Kooora. Su representante, Jorge Mendes, ya estaría intentando gestionar el regreso del portugués al FC Barcelona.

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No obstante, Al-Nassr tiene la opción de ampliar unilateralmente el contrato de Felix, sin su consentimiento, por otras dos temporadas, hasta el verano de 2029. Activar esa cláusula conllevaría, sin embargo, importantes condiciones económicas: según los rumores, el club tendría que pagar 20 millones de euros al Chelsea y elevar el salario anual del jugador de diez a 12,5 millones de euros.