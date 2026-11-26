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Aunque el Real Madrid no ha perdido ningún partido en la Liga de Campeones esta temporada y lidera la clasificación con pleno de puntos, los números han hablado y han sorprendido a todos.

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Los cálculos de los sistemas de simulación no entienden de prestigio ni de historia, sino de rendimiento y probabilidades, y han situado al Barcelona por encima de su eterno rival en la carrera por ganar la Liga de Campeones.

La contundente victoria del Barcelona ante el Sabah por 4-1 no supuso solo tres puntos más, sino un paso de gigante hacia la clasificación directa para los octavos de final. Con este triunfo, el conjunto catalán se metió entre los cuatro primeros y se acercó aún más a sellar el pase sin tener que hacer cálculos complicados.

Pero la verdadera sorpresa llegó de las previsiones de la plataforma internacional «Opta», que sitúa al Barcelona entre los tres principales candidatos al título, por delante del Real Madrid pese a su trayectoria perfecta.

Según la última simulación de la plataforma estadística, el Barcelona tiene un 12,58% de probabilidades de ganar la Liga de Campeones, lo que lo sitúa en el tercer puesto de la lista de favoritos, solo por detrás del Arsenal, líder con un 18,60%, y del Bayern de Múnich, segundo con un 16,29%.

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Justo detrás del Barcelona aparece el París Saint-Germain, con un 12,37%, y a continuación el Real Madrid, quinto con un 10,69%, según la clasificación virtual (aquí).

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Esta diferencia, aunque parezca pequeña, tiene un gran significado: el Real Madrid ha ganado sus cinco primeros partidos y lidera la clasificación con 15 puntos, tres más que el Barcelona. Aun así, el superordenador considera que las opciones del conjunto azulgrana de levantar el trofeo son mayores que las del equipo blanco.

Las previsiones invitan a un gran optimismo en el Barcelona de Hansi Flick, ya que el equipo tiene un 86,69% de probabilidades de terminar la fase liga entre los ocho primeros y clasificarse directamente para los octavos de final sin pasar por el playoff.

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Además, el superordenador prevé que el Barcelona acabe la primera fase en tercera posición, con una media de 17,44 puntos, un escenario muy cómodo antes de disputar los tres partidos restantes.

Y los buenos números no se quedan ahí, sino que se extienden a las eliminatorias. La probabilidad de que el Barcelona llegue a los octavos de final es del 97,15%, una cifra cercana a la clasificación asegurada. En cuanto a los cuartos de final, la probabilidad es del 69,16%, mientras que la de alcanzar las semifinales llega al 42,08%, uno de los porcentajes más altos entre todos los equipos europeos.

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El Real Madrid, por su parte, se impone en algunos detalles, pero pierde la batalla más importante: su probabilidad de terminar la fase liga entre los ocho primeros es del 99,62%, superior a la del Barcelona, y la de llegar a cuartos de final es del 69,95%, ligeramente por encima del conjunto azulgrana. Sin embargo, cuando se habla de las semifinales y del título, la ventaja vuelve a ser del Barcelona: un 42,08% frente a un 41,02% en semifinales y un 12,58% frente a un 10,69% en la final.

Aún queda mucho camino por recorrer y todas las previsiones pueden cambiar tras una sola jornada, porque en el fútbol nada es inamovible. Pero lo ocurrido basta para reavivar la pugna entre el Real Madrid y el Barcelona y dar una gran dosis de optimismo a la afición azulgrana, mientras obliga al Real Madrid a demostrar su valía frente a la inteligencia artificial.