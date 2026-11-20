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El mercado de fichajes no se mide solo por el valor de las operaciones, sino también por el rendimiento que estas ofrecen.

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Según el diario Sport, la comparación entre Karim Adeyemi y Yan Diomande ofrece una lectura especialmente interesante para el Barcelona y el Real Madrid.

El club catalán fichó al futbolista alemán por 22 millones de euros fijos, más otros 7 millones en variables.

Por su parte, el conjunto blanco pagó 125 millones de euros por el extremo marfileño, con la posibilidad de sumar 15 millones de euros más en bonus.

Entre ambas operaciones hay una diferencia de inversión superior a los 100 millones de euros, pero hasta ahora no se ha visto reflejada sobre el terreno de juego de la forma esperada.

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Según los datos de DataMB, el extremo del Barcelona supera con holgura al jugador del Real Madrid en la mayoría de los aspectos ofensivos.

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Karim Adeyemi y Yan Diomande presentan cifras idénticas en cuanto a goles, con 4 tantos cada uno, pero el atacante del Barcelona necesitó mucho menos tiempo para lograrlo.

El jugador alemán ha disputado 15 partidos, con un total de 546 minutos, frente a los 16 encuentros y 892 minutos del futbolista del Real Madrid. Es decir, Adeyemi ha marcado los mismos goles pese a haber jugado 346 minutos menos.

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En el apartado de asistencias, Diomande sale ganando, con 4 pases de gol frente a los 3 de Adeyemi. Aun así, el rendimiento goleador del jugador del Barcelona llama especialmente la atención, teniendo en cuenta su menor participación.

Karim Adeyemi registra un asombroso 99,8 en el indicador de goles esperados sin contar penaltis más asistencias esperadas, frente al 25,9 de Diomande.

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También lo supera con amplitud en pases clave, con 91,3 frente a 21,9, y en asistencias, con 84,1 frente a 69,4.

El jugador del Real Madrid, en cambio, destaca en el regate y en la capacidad para superar rivales. Su registro en regates exitosos alcanza el 97,5, por encima del 90,3 de Karim Adeyemi.

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Además, Yan Diomande presenta mejores cifras en progresión con balón hacia delante mediante el regate y en centros completados.