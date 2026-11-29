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El internacional Florian Wirtz ha sufrido un pequeño revés con el Liverpool en la Premier League inglesa.

Tras tres victorias consecutivas en partidos oficiales, el equipo dirigido por Andoni Iraola no pasó del 1-1 (1-1) ante su rival local, el Everton, en el derbi de Merseyside y se dejó puntos importantes en la lucha por los puestos de Champions League.

Wirtz asistió a Dominik Szoboszlai en el gol que adelantó pronto al Liverpool (5'), pero Jeremie Frimpong, exjugador del Leverkusen, igualó el marcador con un gol en propia puerta (25'). Wirtz, que había recibido numerosos elogios últimamente, volvió a ofrecer una buena actuación, aunque se quedó sin marcar por primera vez en cinco partidos oficiales con el Liverpool y la selección alemana.

Tras el inicio de ensueño del Liverpool gracias a Szoboszlai, que remató desde la frontal del área un buen pase de Wirtz, el Everton plantó cara. El empate fue merecido, aunque el Liverpool tuvo más control del juego.

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Sin embargo, tanto Wirtz (35') como el delantero Alexander Isak (36') desaprovecharon ocasiones para volver a ponerse por delante. Ante el bloque bajo de los locales, al Liverpool le faltó pegada, sobre todo en la segunda parte.