Ayman Hussein, delantero de la selección de Irak, aguarda entrar en la historia durante el enfrentamiento ante la selección de Arabia Saudí en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección de Arabia Saudí se enfrenta a su homóloga de Irak, dentro de poco, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la tercera y última jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo.

La alineación de la selección de Irak contó con Ayman Hussein en el banquillo, por segundo partido consecutivo, después de que esto se repitiera durante la victoria ante Kuwait por 3-2, el pasado sábado, en la segunda jornada de la fase de grupos.

Sin embargo, Ali Rahima, exjugador de la selección de Irak, aseguró que Ayman Hussein disputará su partido número 100 con "los Leones de Mesopotamia", en caso de participar en el encuentro ante Arabia Saudí.

Rahima explicó, en declaraciones al programa "Nadina" del canal "MBC 1", que Ayman Hussein será homenajeado en el estadio Al-Inma, antes del comienzo del partido ante Arabia Saudí, por este logro histórico.

Ayman Hussein está considerado como una de las figuras más destacadas del fútbol iraquí en los últimos años, y lideró a "los Leones de Mesopotamia" hacia la conquista de la Copa del Golfo Arábigo en 2023, tras marcar 3 goles con los que se hizo con el título de máximo goleador.