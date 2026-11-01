«Tuve el privilegio de trabajar con Harry Kane. Es un jugador de primer nivel y un gran profesional. Por supuesto, me frustró que mi jugador no ganara. Pero, incluso con esa decepción, me alegro por Harry, que a su edad merece un premio así por toda su carrera», declaró Mourinho en la rueda de prensa previa al partido de liga contra el Racing de Santander. Mourinho entrenó a Kane en el Tottenham Hotspur durante 86 partidos oficiales entre 2019 y 2021.
«Por otro lado, Kylian es único», continuó el portugués. «Jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo o Platini han ganado el Balón de Oro varias veces. El Balón de Oro se entrega todos los años, pero el mejor jugador de la historia de los Mundiales solo puede ser uno. En cuanto a la votación del Balón de Oro, lo que más me sorprendió fue la posición de Jude Bellingham. Quedó undécimo. No quiero decir nada más al respecto».
Kane recibió el lunes en Londres el prestigioso premio al mejor futbolista del mundo de la pasada temporada. Se impuso por un estrecho margen a Mbappe, que terminó segundo a solo 28 puntos.
Mientras que el francés no pudo ganar ningún título importante con el Real Madrid la pasada temporada y también cayó con Francia ante la Inglaterra de Kane en el partido por el tercer puesto del Mundial de Norteamérica, Kane conquistó con el Bayern de Múnich el doblete de liga y Copa de Alemania. Además, el inglés marcó 61 goles para el conjunto muniqués en todas las competiciones y dio otras siete asistencias.
Kane también llegó más lejos que Mbappe en la Champions League con el Bayern. En cuartos de final, el conjunto muniqués eliminó precisamente al Real Madrid. Kane es así el primer futbolista de la Bundesliga desde Matthias Sammer, que ganó el Balón de Oro en 1996 como jugador del Borussia Dortmund.