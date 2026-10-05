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Abdelmawgood Samir
Traducido por

Pese a su desastroso registro: ¿cómo engañó Allegri al "dictador" de los tiros libres Cristiano Ronaldo?

C. Ronaldo
Juventus
Serie A
Portugal
Italia

Pjanic cuenta la historia

Miralem Pjanic, exestrella de la Juventus, reveló el método al que recurrió el entrenador Massimiliano Allegri para darle la oportunidad de ejecutar un tiro libre, a costa de su excompañero Cristiano Ronaldo, quien insistía en encargarse del balón parado.

El suceso se remonta a marzo de 2019, durante el enfrentamiento entre la Juventus y el Nápoles en la Serie A, que terminó con la victoria de la Juventus por 2-1.

La Juventus consiguió un tiro libre desde una posición ideal después de que Ronaldo sufriera una falta del portero del Nápoles, Alex Meret, quien vio la tarjeta roja.

Pjanic, en declaraciones recogidas por el diario La Gazzetta dello Sport, dijo que Allegri vio a Ronaldo sobre el césped sujetándose la rodilla, por lo que pidió la intervención del cuerpo médico para sacarlo temporalmente, aprovechando la situación para dar a Pjanic la oportunidad de ejecutar el tiro libre.

El exjugador de la Juventus añadió que la distancia era adecuada para él, antes de golpear el balón y lograr marcar el gol, mientras que Ronaldo regresó al campo antes de que Pjanic fuera expulsado tras el descanso.

Pjanic comentó el suceso en tono de broma: "Esa fue la única manera de recuperar el balón, gracias, Max".

Pjanic fue uno de los más destacados especialistas en la ejecución de tiros libres durante su etapa en la Serie A, junto al argentino Paulo Dybala.

En cuanto a Ronaldo, a pesar de su gran dependencia de los tiros libres a lo largo de su carrera, sus números con la Juventus no fueron llamativos, ya que marcó un solo gol de los 98 tiros libres que ejecutó con el club italiano.

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