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La estabilidad ha vuelto al Real Madrid en todos los ámbitos y ya no hay margen para la polémica, ni en lo institucional ni en lo deportivo, después de que la Asamblea General y la afición del Santiago Bernabéu zanjaran la cuestión.

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Con la directiva al mando de la situación en el club, continúan los movimientos para mejorar la plantilla de cara a la próxima temporada, después de haber encarrilado la continuidad de la mayoría de los integrantes del equipo. Jude Bellingham y Brahim Díaz serán los siguientes en el capítulo de las renovaciones.

Según el diario español «As», Nico Paz, Franco Mastantuono y Jacobo Ramón protagonizan los rumores sobre el futuro de algunos jugadores y su posible regreso al Real Madrid.

En el caso de Nico Paz, actual jugador del Como, el propio futbolista ha notado cómo ha crecido su popularidad entre la afición argentina durante el último parón internacional, hasta el punto de que algunos han exagerado al presentarlo como el posible heredero de un trono que difícilmente tendrá un nuevo dueño.

La postura del Real Madrid en Valdebebas sobre el jugador nacido en la isla de Tenerife no ha cambiado; de hecho, las dudas sobre su posible regreso siguen ahí.

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La directiva del club es muy consciente de que el jugador busca minutos de forma regular y un papel determinante, pero su vuelta en este momento lo enfrentaría a una dura competencia con futbolistas como Jude Bellingham y Arda Güler, además de Brahim Díaz y Rodrigo, que también esperan su oportunidad.

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No hay ninguna novedad que apunte a un cambio de postura al respecto.

La primavera será el momento en el que todas estas opciones vuelvan a ponerse sobre la mesa, ya que la directiva del Real Madrid sigue de forma continua a Nico Paz y a otros muchos jugadores.

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Ejecutar o descartar las opciones de recuperar a los jugadores dependerá de las decisiones de la dirección deportiva, así como de la voluntad de los propios futbolistas.

Además, cerrar la operación de Nico Paz exigiría desembolsar 80 millones de euros, una cifra que hace que los 60 millones de euros que pagó el club italiano por los derechos del jugador parezcan mucho menos.

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El verano de 2027 es la última oportunidad del Real Madrid para recomprar a su antiguo jugador, mientras que se ha descartado por completo su regreso en el próximo mercado de invierno.

Por otro lado, en Valdebebas reina el optimismo con Franco Mastantuono, ya que las dudas que lo rodearon el pasado verano y en el tramo final de la temporada anterior se han transformado en una convicción cada vez mayor en sus cualidades.

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La directiva del Real Madrid cree en el jugador argentino, y cada gol o cada buen partido suyo supone un alivio para el club, ya sea para justificar su recuperación tras el final de su cesión al club italiano o como antesala de una posible operación.

No hay ninguna prisa por decidir el futuro de Mastantuono, y lo mismo ocurre con Jacobo Ramón, a quien todavía le queda un año y medio antes de que se tome la decisión definitiva sobre su futuro.

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Ramón ha marcado un nuevo gol con la camiseta del Como, lo que, lógicamente, ha contribuido a que su valor no deje de crecer.

No hay que olvidar que el Real Madrid ha incluido en su presupuesto 150 millones de euros procedentes de la venta de jugadores. Además, el buen rendimiento de estos futbolistas, junto al de otros sobre los que el club aún conserva opciones de recuperación, como Víctor Muñoz, abre la puerta a un amplio abanico de posibilidades y de posibles operaciones.

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Y no solo eso, ya que también sigue abierta la posibilidad de que algunos de estos jugadores regresen al primer equipo.

El de Chema es un caso especial, después de que el centrocampista haya logrado ofrecer un rendimiento notable en la Premier League.

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Aunque la opción de su posible regreso al Real Madrid quedó aplazada, después de que su fichaje por el Brighton supusiera su segunda venta, el club ya ha perdido la cláusula de recompra.

Aun así, el sentimiento de pertenencia del centrocampista al Real Madrid no ha cambiado, y el club blanco siempre será su opción preferida, pero lo cierto es que la decisión sobre su futuro está ahora en manos del club inglés.