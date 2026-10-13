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Loai Mohamed
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Pese a su alegría por el póker, Flick critica a los jugadores del Barcelona por este motivo

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El entrenador alemán no oculta los defectos de su equipo

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El alemán Hansi Flick, técnico del Barcelona, elogió el nivel que mostró Lamine Yamal, la joven estrella del equipo, durante la gran victoria por 4-1 ante el Galatasaray en la Champions League, aunque también dirigió una crítica a sus jugadores.

Flick mostró su satisfacción por el resultado logrado por el Barcelona en el estadio Ali Sami Yen, y señaló que su equipo ofreció una buena actuación durante la primera parte, pero que se encontró con algunas dificultades después de que los locales lograran aprovechar una de las ocasiones y marcar.

El entrenador alemán declaró, en palabras recogidas por el diario español "Marca": "Estamos muy contentos con el resultado. También jugamos bien en la primera parte, el rival tuvo una ocasión y la marcó, pero conseguimos volver al partido, y eso fue muy importante".

Flick señala un punto que necesita mejorar

Pese a la amplia victoria, el técnico del Barcelona insistió en la necesidad de desarrollar el rendimiento de su equipo en algunos detalles, especialmente en lo relativo a la toma de decisiones en el último tercio ofensivo.

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Explicó: "Creo que cuando ofrecemos una buena actuación en la Champions League, no tomamos las decisiones correctas en algunas situaciones en el último tercio del campo, y eso es algo que debemos mejorar. Jugar en este estadio, con este ambiente de la afición, no era fácil, pero estoy muy contento".

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Elogio especial para Lamine Yamal

Flick dedicó un claro elogio a su jugador Lamine Yamal, al asegurar que el hecho de que no marcara no reduce su influencia en el rendimiento del equipo, después de haber dado el pase decisivo que contribuyó a dos goles del Barcelona.

Dijo: "Lamine no marcó hoy, pero dio el último pase en dos goles y estuvo excelente. Es un jugador asombroso y muy importante para nosotros".

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Sobre el hecho de no haber sustituido a la joven estrella durante el partido, el entrenador alemán añadió: "Está preparado físicamente, es un jugador importante, y es bueno que esté presente sobre el césped".

En cuanto a la conversación que se produjo en el vestuario entre las dos partes del encuentro, Flick se limitó a decir: "Eso se quedará dentro del vestuario".

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Cabe recordar que el Barcelona logró su segunda victoria consecutiva en la Champions League, con lo que alcanzó los seis puntos y lidera provisionalmente la clasificación por diferencia de goles sobre el Arsenal y el Sporting de Lisboa.

Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:

– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?
– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

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A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

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En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

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