El marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad saudí, inauguró la etapa del entrenador alemán Jens Wissing al frente de la dirección técnica del equipo.

El Al-Ittihad se enfrenta al Orlando Pirates sudafricano este martes en el primero de sus partidos amistosos bajo la dirección de su nuevo técnico alemán Jens Wissing, dentro de su concentración en la ciudad española de Marbella.

Wissing anunció su primera alineación con el Al-Ittihad, en la que figuró Youssef En-Nesyri como punta de lanza, junto al extremo francés Moussa Diaby y el extremo saudí Abdulrahman Al-Aboud.

Esto ocurre a pesar de algunas informaciones periodísticas que aseguraron que el delantero marroquí está cerca de abandonar las filas del equipo la próxima temporada, concretamente para incorporarse al club Maghreb de Fez.

El Maghreb de Fez busca un nuevo delantero para compensar la salida de su estrella Sofiane Bennejdida, que se unió al Al-Ahly egipcio durante el actual mercado de fichajes estival.

En-Nesyri se unió a las filas del Al-Ittihad durante el pasado mercado de invierno, procedente del Fenerbahçe, pero solo marcó 8 goles en 18 partidos, mientras que dio una única asistencia.