El FC Barcelona continúa dando pasos hacia adelante en su proceso de recuperación económica, al menos en lo que respecta al límite salarial.

El diario Sport informó de que LaLiga reveló la actualización correspondiente a la temporada 2026-2027, en la que el tope salarial del Barça pasa de 432,807 millones de euros a 582,769 millones.

Esto supone cerca de 150 millones de euros adicionales de margen de maniobra, concretamente 149,962 millones de euros, lo que representa un incremento enorme del 34,6% en comparación con la revisión anterior.

El pasado marzo, y tras el cierre del mercado de fichajes de invierno, LaLiga elevó el tope salarial del Barcelona hasta los 432,8 millones de euros, con un aumento de 81,5 millones de euros respecto a la situación en la que se encontraba el club en septiembre de 2025.

La cifra anunciada ahora representa un salto cualitativo, ya que el Barcelona pasa a disponer de un tope de 582,7 millones de euros, superado únicamente por el Real Madrid, que aparece en la nueva lista con un tope de 832,786 millones de euros.

El Atlético de Madrid llega con una gran diferencia, con un tope de 361,287 millones de euros, seguido del Villarreal con 170,564 millones de euros y del Athletic de Bilbao con 139,203 millones de euros.

Esta cifra no tiene que ver únicamente con la cuestión contable, sino que representa también una señal de que el Barcelona está haciendo lo que se le exige, pues la mejora en el tope salarial refleja la evolución de la situación económica del club y, sobre todo, su capacidad para asumir un coste mayor de su plantilla dentro de los criterios que establece LaLiga.

Esto tiene un reflejo directo sobre el terreno de juego, pues el Barcelona pudo afrontar un mercado de fichajes veraniego ambicioso, después de reforzar considerablemente su plantilla y aumentar las opciones a disposición del entrenador Hansi Flick.

La contratación de jugadores de alto nivel y la conformación de una plantilla más profunda no resultaron incompatibles con el control económico, sino todo lo contrario: el nuevo límite anunciado ahora confirma que el club logró reforzar su fortaleza financiera a la vez que mejoraba el nivel deportivo del equipo.

LaLiga señaló que el límite de coste de la plantilla deportiva no se restringe exclusivamente a los salarios, sino que incluye también las variables, las cotizaciones a la Seguridad Social, las primas, la amortización del valor de los contratos y algunos gastos vinculados a las operaciones.

Asimismo, el tope aprobado no significa necesariamente que el club esté obligado a gastarlo por completo. Por esta razón, los 582,769 millones de euros no significan que el Barcelona disponga de esa cantidad para gastarla en nuevos jugadores. Pero, en cambio, ofrecen una imagen sumamente importante de la capacidad económica que el club posee actualmente para mantener su plantilla.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de Kooora