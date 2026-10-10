La Federación Portuguesa de Fútbol anunció que su estrella Cristiano Ronaldo volverá a la selección absoluta durante el próximo parón internacional del mes de noviembre.

El Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol había anunciado este sábado la apertura de un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo a raíz de su abandono de la concentración durante el pasado parón internacional, 24 horas antes del partido ante Dinamarca.

El Consejo también reveló que había tomado la decisión de suspender provisionalmente de forma no automática al capitán del Al-Nassr saudí, clasificando el caso como "urgente", lo que supone la primera sanción oficial hasta que concluya la investigación y se anuncie la sanción definitiva.

Pocas horas después de esta decisión, Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, confirmó su deseo de que Ronaldo regrese a la selección absoluta durante el próximo parón internacional.

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Proença declaró, en unas palabras recogidas por el periodista italiano Fabrizio Romano: "La federación, el entrenador y todos los compañeros de Ronaldo están unidos como un solo hombre; queremos que Ronaldo vuelva".

Y añadió: "Espero que Ronaldo regrese durante el parón internacional del próximo mes de noviembre, y él también está ilusionado por volver; es el mejor jugador de todos los tiempos".

Las declaraciones del presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol llegan pese a algunos informes que hablaron de la posibilidad de que el "misil de Madeira" fuera suspendido por un periodo de entre un mes y 6 meses.

La selección de Portugal cerrará, el próximo mes, la fase de grupos de la Liga de las Naciones de la UEFA, al recibir a Dinamarca el día 14, tres días antes de visitar a Gales en la última jornada.

Cabe recordar que la selección de Portugal ya se ha clasificado para los cuartos de final de la Liga de las Naciones de la UEFA, tras lograr ganar sus cuatro primeros partidos y encabezar su grupo con 12 puntos.