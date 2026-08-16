Parece que el brasileño Malcom de Oliveira está a punto de abandonar las filas del Al Hilal saudí, en una de las sorpresas más destacadas del actual mercado de fichajes veraniego, después de que el jugador se acercara a poner fin a su etapa con el "Líder" y fichar por el Al Diriyah en las próximas horas, en un movimiento que no se esperaba en estas fechas.

Estos acontecimientos aumentan el estado de polémica, especialmente porque contradicen la anterior postura de Malcom tras el enfrentamiento ante el Al Faisaly, cuando se molestó con uno de los periodistas por preguntarle sobre las noticias de su salida, y respondió diciendo: "¿Estás loco? Tengo un contrato en vigor con el club, y dejen de difundir rumores, por favor", en una clara confirmación en aquel momento de su intención de continuar con el Al Hilal.

Según lo informado por el diario saudí "Asharq Al Awsat", Malcom se prepara actualmente para someterse al reconocimiento médico como paso previo a completar su traspaso al club Al Diriyah, después de que todas las partes hayan alcanzado un acuerdo definitivo sobre la operación, con la firma por parte del jugador de un contrato que se extenderá por las próximas 3 temporadas deportivas.

Antes de su esperada salida, Malcom logró dejar su última huella con la camiseta del Al Hilal, después de marcar un gol en la portería del Al Faisaly durante el enfrentamiento entre ambos equipos en la primera jornada de la Liga Roshn saudí de profesionales, siendo esta su última aparición goleadora antes del comienzo de una nueva etapa en su carrera.

Durante el periodo que pasó con el Al Hilal, el extremo brasileño logró ofrecer números destacados, tras haber participado en 139 partidos en las distintas competiciones locales y continentales, en los que marcó 47 y dio 41 asistencias.

Y aunque la salida de Malcom pueda representar una pérdida deportiva para el Al Hilal, especialmente después de haberse convertido en uno de los elementos influyentes en la línea ofensiva y contribuir a la conquista de varios títulos, su traspaso al Al Diriyah podría convertirse, por el contrario, en uno de los fichajes más destacados del club recién ascendido a la Liga Roshn, a la espera del anuncio oficial de la conclusión de la operación durante el próximo periodo.