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Alvino Hanafi
Traducido por

¡Pesadilla de nueve goles! Un defensa del Lens, «conmocionado y abatido» tras la humillación en casa

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El defensa del RC Lens Ruben Aguilar reconoció que la plantilla se sintió «conmocionada, triste y abatida» tras encajar nueve goles ante el Como. Pese a marcar el único gol de su equipo, el francés admitió que su plan táctico saltó por los aires en una noche angustiosa en el Stade Bollaert-Delelis.

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Aguilar hace balance de los estragos de una pesadilla de nueve goles

El defensa del RC Lens Ruben Aguilar afrontó la dura realidad de una angustiosa noche europea en el Stade Bollaert-Delelis. La línea defensiva de Yannick Cahuzac quedó completamente desmantelada por un despiadado ataque del Como, que marcó tres goles antes del descanso y otros seis en una segunda parte catastrófica.

La derrota por 9-1 supuso una de las actuaciones defensivas más dolorosas de la historia reciente del fútbol continental.

Ni siquiera marcar el único gol del Lens en el minuto 67 sirvió de consuelo al lateral derecho de 33 años.

El francés admite que la plantilla ha quedado completamente traumatizada

Tras el pitido final, un Aguilar visiblemente conmocionado describió la sensación de impotencia al ver cómo el Como atravesaba la defensa local a placer. «Teníamos un plan de partido, pero no pudimos ejecutarlo. Nos atravesaron la defensa y todo sucedió muy rápido», confesó Aguilar.

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El experimentado defensa dejó patente el impacto emocional que el descalabro había causado en el vestuario.

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«Volveremos a trabajar enseguida. Estamos todos conmocionados, tristes y abatidos. Eso forma parte de la vida de un futbolista de élite», afirmó.

El defensa insiste en que la plantilla debe asumir la vergüenza sufrida en casa

Encajar nueve goles ante su afición dejó una huella imborrable, pero Aguilar insistió en que los jugadores deben asumir su hundimiento defensivo. «Nueve goles en casa. Tenemos que aceptarlo y asumir la responsabilidad», declaró con franqueza el defensa.

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Al Lens le costó contener a Anastasios Douvikas, que firmó un triplete, mientras que Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina y Matteo Papaccioli también lograron superar a la defensa.

«Lo daremos todo cuando volvamos a este magnífico estadio el domingo», añadió Aguilar.

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El Lens afronta una difícil recuperación anímica antes de volver el domingo

Asimilar los nueve goles encajados pondrá a prueba la fortaleza colectiva de la plantilla de Cahuzac antes de su inminente regreso a la competición nacional.

Aguilar y sus compañeros de defensa deben recuperar rápidamente su organización defensiva para evitar que este hundimiento europeo deje secuelas duraderas.

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El Lens disputará su próximo partido el domingo en el Stade Bollaert-Delelis, donde los jugadores esperan ofrecer una respuesta rápida a su afición.