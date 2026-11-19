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El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, está pendiente del estado físico de Moises Caicedo después de que el jugador de Ecuador revelara que pidió el cambio al descanso durante el parón internacional. El exjugador del Brighton arrastra varias molestias leves mientras el Chelsea se prepara para volver a competir en la Premier League.

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El centrocampista acorta su participación con Ecuador en la victoria ante Bolivia

Ecuador completó un parón internacional positivo a las órdenes de su nuevo seleccionador, Marcelo Gallardo, con dos victorias consecutivas por 2-0 en amistosos ante Costa Rica y Bolivia . Tras disputar 84 minutos el sábado, Caicedo mantuvo su puesto en el once inicial para el encuentro del martes contra Bolivia.

Sin embargo, el jugador de 25 años no salió a disputar la segunda parte después de pedir el cambio en el descanso. Con el regreso de la competición de clubes previsto para el fin de semana, el centrocampista optó por no correr riesgos innecesarios al empezar a encontrarse mal.

Caicedo prioriza su recuperación para volver con el club tras encontrarse mal

En declaraciones a los periodistas tras la victoria del martes, el centrocampista de 25 años explicó por qué pidió el cambio en el descanso. Confirmó que su salida anticipada se debió a sus próximos compromisos con su club .

«No, no me encontraba muy bien, así que pedí que me cambiaran, porque sé que tengo otro compromiso con mi club», declaró Caicedo a los periodistas. «Así que intentaré llegar allí lo antes posible y recuperarme».

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Los problemas físicos persisten pese a su buena racha con el club

Este último contratiempo de Caicedo se suma a una temporada ya alterada por problemas físicos recurrentes. Tras perderse el primer partido del Chelsea en la Premier League ante el Fulham, sufrió una lesión en el gemelo apenas 14 minutos después de entrar como suplente ante su exequipo, el Brighton , lo que le hizo perderse los tres partidos siguientes.

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Aunque el jugador de 25 años se recuperó y fue titular en los últimos cinco partidos del Chelsea en la máxima categoría, llegó al parón internacional con dudas sobre su estado físico, surgidas antes del encuentro contra el Sunderland. Al hablar de su carga de trabajo al comienzo del parón, Caicedo admitió que estaba haciendo un esfuerzo pese al cansancio para representar a su país.

«Estoy un poco cansado, con algunas molestias leves, pero estoy aquí porque es mi selección y lo que más me importa es estar aquí, con mi gente, con mi Ecuador», dijo. «Estoy haciendo un gran esfuerzo para estar aquí y estoy contento por ello».

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Contrarreloj antes del duelo del sábado contra el Leeds

El Chelsea dispone de poco tiempo para preparar la defensa de su quinto puesto en la máxima categoría inglesa ante el Leeds United el sábado por la tarde. No está previsto que Caicedo vuelva a entrenarse con la plantilla hasta el viernes, por lo que el centrocampista podría disponer de una sola sesión para demostrar que está listo.

Con tan poco tiempo para recuperarse antes del fin de semana, el Chelsea tendrá que decidir a última hora si el ecuatoriano está en condiciones de ampliar su racha de cinco titularidades consecutivas en liga.