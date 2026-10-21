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El AC Milan ha sufrido un duro golpe por partida doble debido a las lesiones antes de su decisivo partido de la Europa League contra el Bournemouth este jueves. El equipo italiano tendrá que afrontar el encuentro europeo sin dos de sus principales opciones en ataque tras una mañana desastrosa en las instalaciones de entrenamiento del club.

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Un problema en el gemelo deja fuera a la estrella portuguesa

La principal preocupación del gigante italiano es el delantero internacional portugués Goncalo Ramos, que está prácticamente descartado para el próximo partido contra el Bournemouth. Según Sky Sport Italia, el exdelantero del Paris Saint-Germain sufrió una sobrecarga muscular en el gemelo durante una sesión de entrenamiento en Milanello, lo que ha trastocado considerablemente los planes tácticos de Ruben Amorim a pocas horas del inicio del partido.

Está previsto que los servicios médicos le realicen una serie de pruebas exhaustivas el jueves para evaluar el alcance de la lesión muscular. Estas exploraciones serán decisivas para determinar cuánto tiempo estará de baja el delantero, mientras el Milan espera noticias sobre el estado físico de un jugador que llegó en verano por 74 millones de euros más variables y que esta temporada suma tres goles en nueve partidos entre todas las competiciones, incluido uno contra el Salzburgo en la Europa League.

Chukwueze se enfrenta a una baja prolongada

A la frustración de la afición de San Siro se suma la noticia sobre Samuel Chukwueze. El extremo nigeriano también ha quedado fuera de la convocatoria para enfrentarse al Bournemouth tras sufrir una lesión de cadera. Mientras que el estado de Ramos está pendiente de nuevas pruebas, el pronóstico de Chukwueze parece mucho más sombrío mientras el club evalúa su lesión.

Las primeras indicaciones apuntan a que el exjugador del Villarreal podría estar de baja durante un periodo prolongado, ante el temor de que permanezca apartado varios meses. Sería un contratiempo frustrante para el nigeriano, que esta temporada ha disputado ocho partidos con el Milan entre todas las competiciones y, aunque no ha marcado, ha repartido dos asistencias.

Getty Images

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Camarda tendrá una oportunidad en Europa

Con Ramos fuera de combate para ocupar la punta de ataque, se abre la puerta para que el joven talento Francesco Camarda vuelva a ser protagonista. Se espera que el prometedor italiano de 18 años forme parte del once titular como referencia ofensiva, en la que sería su segunda titularidad consecutiva en la competición continental esta temporada.

Próximos partidos BOU Europa League 15:00 MIL Ver

Al delantero se le augura un futuro brillante en el club, y esta inesperada crisis de lesiones ha acelerado su integración en el primer equipo. Es una gran oportunidad para el joven, que esta temporada ha disputado tres partidos con el Milan entre todas las competiciones y ha jugado 68 minutos en total, todavía sin marcar ni dar asistencias.

Inicios dispares en Europa para el Milan y el Bournemouth

El Milan comenzó su campaña en la Europa League con una decepcionante derrota por 0-2 en casa ante el Benfica, antes de reaccionar con una contundente victoria por 0-4 a domicilio frente al Salzburgo en la segunda jornada. El próximo rival del Milan es un Bournemouth que puede estar atravesando dificultades en la competición nacional, pero que sigue invicto en Europa tras ganar por 1-2 a domicilio a la Real Sociedad y después imponerse con comodidad por 3-0 al Sturm Graz en casa.