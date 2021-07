Perú vs. Paraguay, EN VIVO ONLINE por la Copa América: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

Los de Gareca y de Berizzo se enfrentan por los cuartos de final. El ganador de la serie se medirá ante el vencedor de la llave entre Brasil y Chile.

La Selección peruana enfrenta a Paraguay por los cuartos de final de la Copa América 2021. El equipo de Ricardo Gareca llega como sublíder del Grupo B (con 7 puntos) tras cosechar dos victorias, un empate y una derrota. La escuadra que comanda Eduardo Berizzo, en tanto, viene de caer 1-0 frente a Uruguay, quedando en la tercera posición de su zona, con 6 unidades.

El historial de este cruce, que se desarrollará en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, marca 54 compromisos entre ambas escuadras, con 16 victorias incaicas, 24 Albirrojas y 14 empates. Eso sí, en la competencia se han visto las caras en 17 ocasiones, con siete triunfos de los guaraníes sobre los tres de la Blanquirroja. Cabe destacar que el ganador de la serie se medirá ante el vencedor de la llave entre Brasil y Chile, el próximo 5 de julio, en el Nilton Santos, Río de Janeiro.

En Goal te presentamos toda la información para ver el compromiso entre Perú y Paraguay:

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE ES PERÚ VS. PARAGUAY?

El encuentro correspondiente a los cuartos de final se juega este viernes 2 de julio a las 18:00 horas de Argentina (mismo horario en Uruguay y Brasil), 17:00 de Chile y 16:00 en México y Colombia.

PARTIDO Perú - Paraguay FECHA Viernes, 2 de julio ESTADIO Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, Goiânia HORA 18:00 hora Argentina; 17:00 hora Chile; 16:00 hora Colombia y México; 23:00 hora España

¿DÓNDE VER TRANSMISIÓN EN VIVO POR TV DEL BRASIL VS CHILE?

MÉXICO TV Sky Sports Streaming Blue to Go y Fanatiz ARGENTINA TV TyC Sports y DTV Streaming TyC Sports Play y DTV GO COLOMBIA TV DTV y Win Sports+ Streaming DTV GO y Win Sports CHILE TV DirecTV Sports Streaming DirecTV GO y Estadio TNT Sports ESPAÑA TV TV3 y TVG2 Streaming TVG, Esport3 Web y Canal de Twitch de Ibai Llanos

¿CÓMO VER POR STREAMING EN VIVO?

El choque entre Perú y Paraguay se puede mirar por internet a través de las plataformas de streaming de Estadio TNT en Chile, TyC Play en Argentina, Win Sports online en Colombia y DirecTV GO para los territorios sudamericanos. En México, la transmisión online es por la aplicación Blue to Go y en España en TVG.