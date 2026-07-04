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Persigue todos los récords: Mbappé iguala a Deschamps... y amenaza a la leyenda de Francia

K. Mbappe
D. Deschamps
Paraguay vs Francia
Paraguay
Francia
World Cup
Francia
Paraguay
EE. UU.

El líder de los Gallos: un tren imparable

Francia busca su pase a cuartos del Mundial 2026. Su capitán, Kylian Mbappé, suma un nuevo hito que lo afianza entre las grandes leyendas de la selección.

Según Opta, este domingo ante Paraguay disputó su partido 103 con Francia.

Con esta cifra, Mbappé iguala a su seleccionador, Didier Deschamps, en el noveno puesto de jugadores con más partidos con Francia.

Además, la estrella del Real Madrid se afianza entre los jugadores con más partidos con Francia en la historia de los Mundiales.

Según «Stats Foot», Mbappé suma 19 partidos mundialistas y comparte el segundo puesto con Antoine Griezmann; solo por detrás del portero retirado Hugo Lloris, líder con 20.

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Mbappé y sus compañeros buscan evitar sorpresas ante Paraguay, que eliminó a Alemania, para seguir sumando récords, igualar a Lloris y competir con Lionel Messi por el liderato de goleadores de esta edición y el trono histórico del Mundial.

Messi guió ayer a Argentina ante Cabo Verde con un gol en la victoria 3-2, llegando a 7 dianas en esta edición y a 20 en su historial mundialista.

Mbappé es segundo en ambas listas, con 6 tantos en este Mundial y 18 en total.

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