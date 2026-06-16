Perr Schuurs, nuevo fichaje del NEC, ya indica cuándo espera estar en forma para jugar

Perr Schuurs afirmó el martes a ESPN que el NEC, que lo fichó hasta mediados de 2029, no puede lanzarlo de inmediato a la piscina. El defensa, que llega a Nimega sin coste de traspaso, jugó su último partido en octubre de 2023 y luego sufrió varias lesiones.

Con molestias persistentes en la rodilla, en febrero rescindió su contrato con el Torino. Cuatro meses después, el exdefensa del Ajax, quien ha reconocido episodios de depresión, encuentra nuevo rumbo.

«El director técnico me explicó las ambiciones del club y comparé las mías con las de la entidad», afirma tras firmar. «Quedé muy satisfecho y hablé con el entrenador; también fue muy bien».

El defensa de 26 años reconoce que necesita tiempo para adaptarse al club: «Debo ser realista. He estado lesionado mucho tiempo, pero el NEC me ofrece la oportunidad y, con las ambiciones del club y la posibilidad de jugar en Europa, es el escenario perfecto para mí».

«Ahora continúo con mi recuperación en Ámsterdam junto a mi fisioterapeuta. Esa era mi condición principal: que el club me diera tiempo para ponerme en forma».

Su meta es estar listo para los partidos a mediados de septiembre y trabaja en estrecha colaboración con el club para lograrlo.

Si está en plena forma a mediados de septiembre, podría debutar contra el Ajax el 10 de octubre en el Johan Cruijff ArenA.