Perr Schuurs había llegado a un acuerdo con un gran club europeo: «Me costaba mirarlos»

Perr Schuurs tenía un acuerdo personal con el Inter, pero su persistente lesión de rodilla frustró el traspaso, reveló el defensa en el programa «Goedemorgen Eredivisie».

Schuurs, ahora de 26 años, tuvo un arranque fulgurante en la Serie A con el Torino, que lo fichó del Ajax, y eso llamó la atención del Inter.

«Yo ya había acordado con el Inter, pero enseguida me lesioné. Lo más duro fue no dar ese paso», reconoce el defensa, que sigue en rehabilitación. «Llevaba diez meses en el Torino y lo pasé genial».

«Estaba en el mejor momento de mi carrera y quería dar el paso. El Inter fue campeón al año siguiente y llegó a la final de la Liga de Campeones; son momentos que uno quiere vivir».

«Al principio fue lo más difícil», admite. «Me afectaba ver al Inter, porque tenía un acuerdo. Stefan de Vrij seguía allí y iba a ser mi mentor. Era un plan bonito, así que cuando se cayó, lo noté».

Sin jugar desde octubre de 2023, Schuurs ve la luz al final del túnel: su recuperación termina y sigue despertando interés.

Sin contrato, podría regresar a la Serie A la próxima temporada. En cuanto esté en forma, volverá a entrenar con el Torino. Además, Udinese, Genoa y Fiorentina han pedido información sobre su situación.