Perr Schuurs estará eternamente agradecido al NEC tras un momento de piel de gallina: «He vuelto a encontrar el placer»

Perr Schuurs protagonizó este sábado por la noche un auténtico momento para poner la piel de gallina. El defensa del NEC reapareció casi tres años después sobre los terrenos de juego ante el PEC Zwolle y sentenció el partido con su primer contacto con el balón (1-3).

«Es fantástico, por supuesto», arranca Schuurs, que entró a diez minutos del final y marcó poco después. «Siento como si estuviera en un sueño. Hoy estaba muy nervioso. Normalmente duermo el día del partido, pero hoy no lo conseguí».

«No sabía si iba a entrar, pero cuando en la segunda parte tuve que salir a calentar, de verdad tuve que seguir moviéndome para mantenerme bien caliente, y salió muy bien. Tampoco esperaba que fuera a entrar. Estoy muy agradecido al entrenador (Dick Schreuder, n. de la r.) y al club».

Schuurs se lesionó la rodilla en octubre de 2023, cuando era jugador del Torino. Debido a las complicaciones, tuvo que seguir aplazando su reaparición. En 2025, el Torino y Schuurs separaron sus caminos. En junio, el NEC ofreció a Schuurs un contrato de tres años, y en Zwolle reapareció sobre los terrenos de juego.

Schuurs remató de cabeza un córner con precisión al fondo de la red y, al igual que sus familiares en la grada, enloqueció por completo. «Con toda la locura, no sabía ni hacia dónde tenía que correr», se ríe el protagonista. «Alcancé mi velocidad punta después del gol».

«No tengo ni idea de por dónde corrí. Fue simplemente la adrenalina y el momento en sí», cuenta Schuurs, que ahora quiere mirar hacia adelante. «Sobre los mil días... He pasado un periodo difícil, pero quiero dejarlo atrás».

«Estoy muy agradecido al club y a la gente dentro del club por la oportunidad que me dan y porque quieren ayudarme. Y estoy muy feliz de estar de vuelta aquí».

«Llevo aquí unos tres meses y he recuperado la alegría. Esa es también para mí la razón más importante por la que he vuelto (a los Países Bajos, n. de la r.). Creo que por la reacción de todo el mundo quedó bastante claro que están contentos por mí», concluye un radiante Schuurs.