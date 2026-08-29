La edición de PEC Zwolle - NEC de este sábado por la noche (21:00) será una para no olvidar para Perr Schuurs. El defensa debuta este sábado en la convocatoria del conjunto de Nimega y puede reaparecer sobre los terrenos de juego después de casi tres años.

En octubre de 2023 las cosas se torcieron para Schuurs, que entonces, en las filas del Torino, sufrió una grave lesión de rodilla en el partido contra el Inter. Debido a las complicaciones, el futbolista de Limburgo, ahora de 26 años, fue encadenando un contratiempo tras otro.

En 2025, Torino y Schuurs decidieron separar sus caminos. Dos años antes, eso era completamente impensable. Antes de que Schuurs sufriera su lesión, estaba considerado como uno de los mejores defensas de la Serie A.

Schuurs también estuvo muy cerca de un traspaso de primer nivel al Inter, precisamente el club contra el que se torció todo para el diestro. En junio de 2026, el NEC le dio la oportunidad y un contrato de tres años para subrayar la confianza en él.

Schuurs ya está preparado para su reaparición y, con toda probabilidad, empezará en el banquillo en Zwolle, donde el NEC espera dejar atrás la eliminación entre semana en la Liga de Campeones ante el FK Bodø/Glimt.

El conjunto de Nimega quedó emparejado el viernes en el sorteo de la Europa League con Benfica, Stade Rennes, Omonia Nicosia y Levski Sofia (todos en casa), y con Juventus, Dinamo Zagreb, NK Celje y Ararat-Armenia (todos fuera).

En la Eredivisie, el equipo del entrenador Dick Schreuder espera construir sobre la convincente victoria de la semana pasada en el campo del Willem II. Gracias a los goles de Adam Tahaui, Tjaronn Chery, Bryan Linssen y Kaj Sierhuis, el conjunto de Tilburg fue derrotado por 1-4.