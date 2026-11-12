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Tras las críticas públicas del presidente de honor del Bayern de Múnich, Uli Hoeneß, Marc Kosicke, que ahora trabaja para la DFB, descolgó el teléfono de inmediato. En el programa de entrevistas «Bembel und Gebabbel» de FFH el hombre de 55 años reveló también cómo llegó a ocupar su puesto en la federación.

Que Kosicke forme parte de la selección alemana se debe a una decisión tajante del seleccionador Jürgen Klopp. En un principio, la DFB tenía previsto un puesto completamente distinto para el representante del técnico desde hace años.

«Al principio se habló de que yo sería el mánager de la selección. Pero luego hubo algunas restricciones por el asunto de Oliver Bierhoff. No fue tan sencillo, y puedo entenderlo», dijo Kosicke.

Sin embargo, durante las negociaciones para cubrir el puesto de seleccionador, Klopp dejó meridianamente claro a la federación que ambos venían juntos. «Jürgen llega conmigo a una negociación y dice: “Que quede claro: sin Marc no hago nada de esto”. Entonces, unos cuantos se quedan de piedra y dicen: “Bueno, ¿y qué va a hacer él? Ya tenemos todos los puestos cubiertos”», explicó Kosicke.

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Y añadió: «Entonces Jürgen dijo: “Ya veréis”. Después buscaron un título para mi puesto y todo tuvo que recibir el visto bueno de los consejos de supervisión y los presidentes. Entonces Jürgen dijo: “¿No sería más fácil que fuera mi entrenador asistente?”. “Sí, eso se puede hacer”, respondieron, y así me convertí en entrenador asistente», relató el hombre de 55 años. Desde entonces, Kosicke se encarga de estrategia, desarrollo e innovación dentro del cuerpo técnico.

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¿Desde cuándo trabajan juntos Jürgen Klopp y Marc Kosicke?

La relación entre Klopp y Kosicke viene de lejos. Se conocieron en 2005, cuando Kosicke todavía trabajaba para la marca de artículos deportivos Nike. A partir de ahí entablaron una larga relación profesional en la que Kosicke ejerció como representante de Klopp.

Precisamente la incorporación de Kosicke había causado un considerable revuelo en agosto y provocado la intervención de Hoeneß. En declaraciones a RTL/ntv y Sky expresó sus reservas sobre el nombramiento.

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«Lo que no me gusta de todo esto es que también se haya contratado a su representante, Marc Kosicke. No sé exactamente qué se supone que debe hacer allí. Creo que es un problema. Todo esto me parece una toma de control amistosa. Klopp y compañía se han hecho con la DFB y creo que es un error», criticó Hoeneß.

Al hombre de 74 años también le preocupaban los posibles conflictos de intereses relacionados con la participación de Kosicke en la agencia de representación ProjectFive, de la que había sido director gerente antes de incorporarse a la federación. Aunque tanto la DFB como Klopp rechazaron las acusaciones, Kosicke se puso de inmediato en contacto con Hoeneß para calmar los ánimos.

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Así fue la conversación telefónica entre Uli Hoeneß y el asesor de la DFB Marc Kosicke

«Lo llamé y le dejé un mensaje en el buzón de voz. Luego me devolvió la llamada y le dije: “Si tiene alguna pregunta, no necesita hacerla en público. Tiene mi número. Llámeme y le responderé a todo”», contó Kosicke. La conversación surtió efecto: «Lo aclaramos relativamente rápido».

Curiosamente, Hoeneß y Kosicke ya habían trabajado juntos años atrás por un encargo especial del primero. Kosicke es el creador del lema oficial del Bayern, «Mia san mia».

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Estos días, la DFB vuelve a centrarse en el deporte. El viernes por la noche (20:45 horas), la selección alemana afrontará su próximo compromiso en la Nations League, cuando juegue a domicilio en Serbia.