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¡Menudo descaro! Pero ¿dónde estaba el personal de seguridad? Un espontáneo en patinete eléctrico protagonizó una escena insólita en un partido de segunda división en Polonia.

El incidente ocurrió el viernes por la noche, en el tiempo añadido, cuando el Stal Stalowa Wola ganaba 3-2 al segundo equipo del Legia de Varsovia. En las imágenes de televisión se ve cómo un hombre recorrió el césped en patinete eléctrico aparentemente sin que nadie se lo impidiera. El partido tuvo que interrumpirse mientras el personal de seguridad intentaba detenerlo.

«Estamos viendo escenas muy inusuales sobre el césped en Stalowa Wola. Me pregunto cómo se puede interpretar esto. Me parece que se trata de la irrupción de un aficionado como nunca había visto, y además en patinete eléctrico. Probablemente nunca había ocurrido algo así», afirmó Adam Delimat en PZPN+, también muy sorprendido.

Por suerte, el partido pudo reanudarse después de que las autoridades expulsaran del campo al intruso. No quedó claro si el espectador fue detenido posteriormente. Las imágenes de televisión no mostraron cómo abandonó el terreno de juego. Tampoco había, por el momento, más información sobre las posibles consecuencias para el intruso.

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En lo deportivo, el partido terminó con una victoria por 3-2 del Stal Stalowa Wola. El Legia se había ido al descanso con una ventaja de 2-0, pero los goles de Maciej Sliwa, Jakub Jelen y Maksymilian Hebel dieron la vuelta al marcador a favor de los locales.