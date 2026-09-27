Dijo en la ARD que les había transmitido "muchas cosas" a sus jugadores en el vestuario tras el pitido final y, sobre su amargo estreno en casa del domingo por la noche en Augsburgo, explicó: "Es parte del proceso. La alineación, los muchos cambios, todo eso es responsabilidad mía al 100 por ciento. Que no desarmáramos por completo a unos griegos replegados estaba claro. Podría haber vivido con no ganar hoy por un amplio margen o incluso con no ganar. Pero no puedes perder este partido. Y aun así lo hicimos".

En comparación con el 1-1 en Países Bajos del jueves, Klopp introdujo cinco cambios en su once inicial. Entre otros, comenzaron Alexander Nübel, Yann Aurel Bisseck y el debutante Bambase Conte en lugar de Marc-Andre ter Stegen, Nico Schlotterbeck y Nadiem Amiri.

"Llevamos una semana juntos, nos enfrentamos a un rival defensivo, somos un grupo recién armado; entonces tenemos que tener mecanismos", protegió por un lado Klopp a su equipo, aunque al mismo tiempo criticó que su hoja de ruta se llevó al campo con demasiada poca frecuencia y sin la suficiente constancia.

Como nota positiva, el nuevo seleccionador de la DFB destacó los primeros 15 minutos de la segunda parte, que fueron su "momento positivo más destacado". "Ahí sabíamos lo que hacía el rival, habíamos preparado al equipo para ello y los mecanismos estaban ahí", elogió Klopp. "Pero después dejamos de hacerlo. Todavía no sé por qué".

Selección de la DFB: ¿Qué le da esperanzas a Jürgen Klopp pese al mal inicio?

A pesar de un arranque fallido con un empate y una derrota en sus dos primeros partidos al frente de la selección alemana, Klopp sigue mirando al futuro con total confianza: "Prefiero un mal comienzo a un mal final. Todo encajará, porque eso siempre pasa cuando haces las cosas correctas. Y nosotros estamos haciendo las cosas correctas".

El portero Nübel lamentó, por su parte, que sus compañeros de campo solo generaran "una o dos ocasiones". "Hoy ni siquiera logramos rematar dentro del área. Tenemos mucha posesión en zonas en las que no la necesitamos. Luego los griegos salen al contraataque dos o tres veces y tienen dos ocasiones. El disparo desviado acaba entrando. Tiramos demasiado poco a puerta y entonces se complica cuando el rival está tan replegado", señaló el guardameta del Besiktas, que disputó su cuarto partido internacional.

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"No fue una buena actuación por nuestra parte", resumió también un desalentado capitán Joshua Kimmich. El equipo tuvo "muchos problemas contra el bloque bajo. En general, fue demasiado estático, no lo suficientemente creativo", dijo el centrocampista del Bayern, que en el minuto 74 tuvo que ver cómo Dimitrios Kourbelis marcaba el celebrado gol de la victoria para Grecia. "Tuvimos muy poco movimiento, se nos ocurrieron muy pocas cosas. Para mí, un 0-0 habría sido justo; que lo perdamos ya es muy desafortunado", concluyó Kimmich.

El jugador de 31 años ya no forma parte de la segunda convocatoria de Klopp, que disputará los otros dos partidos de la Nations League en esta ventana internacional. El jueves, Alemania podrá resarcirse ante Serbia en Múnich, y el próximo domingo llegará el partido de vuelta en Grecia. El campeón de Europa de 2004 lidera la tabla del grupo 2 de la Liga A de la Nations League con seis puntos en los dos primeros partidos, mientras que el equipo de la DFB es tercero con un punto.