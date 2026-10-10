«Fue un error tonto por mi parte, tenía que perfilarme hacia la izquierda con el balón porque por la derecha me vinieron a presionar dos jugadores. Simplemente tendría que haber tomado otra decisión», dijo el guardameta de 40 años del Bayern de Múnich tras el 2-2 (0-1) en casa del Augsburgo.

Con su espeluznante pérdida de balón, Neuer permitió al FCA, por medio de Robin Fellhauer, marcar a los 8,4 segundos el gol más rápido de la historia de la Bundesliga. «Primero tuve que recomponerme, respirar hondo y, por supuesto, aún tenía la esperanza de que pudiéramos darle la vuelta al partido. Creo que tuvimos las ocasiones, pero por desgracia las desaprovechamos», dijo Neuer.

¿Cómo explica Manuel Neuer el segundo gol encajado en Augsburgo?

Pero lo cierto es que Neuer tampoco estuvo acertado en el 1-2 de Rodrigo Ribeiro (64'), aunque en Sky dijo: «En el segundo gol encajado no puedo hacer nada».

El portero del Bayern rechazó hacia un lado un disparo de Calvin Brackelmann y Ribeiro cazó el rechace. «Fue un disparo potente, un balón complicado, que no puedo blocar. Lo desvío hacia fuera y entonces volvemos a estar por detrás y él solo tiene que empujarlo», comentó Neuer al respecto.

El entrenador Vincent Kompany no hizo ningún reproche. «Eso no se puede cambiar ni maquillar. Si fuera un portero de 20 años, como entrenador ahora tendrías un poco de trabajo. Pero Manu sabe cómo tiene que manejarlo. Es una pena, pero como equipo siempre estamos unidos», dijo Kompany.