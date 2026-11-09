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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
Traducido por

"Permisividad y charlas": un experto catalán evalúa el arbitraje del partido entre Barcelona y Atlético

Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
FEATURES
Opinion
España

Elogios de Monteiro

El Barcelona logró una valiosa victoria ante su anfitrión, el Atlético de Madrid, por 2-1, en el partido estelar de la jornada 12 de LaLiga, tras remontar la desventaja de un gol marcado por Giuliano Simeone en el minuto diez, y convertirla en triunfo gracias al doblete de Fermín López, quien igualó el marcador antes del final de la primera mitad y luego anotó el gol de la victoria en el minuto 66, con un pase de Lamine Yamal.

Tras el emocionante enfrentamiento en el estadio Metropolitano, el árbitro Alberola Rojas recibió el elogio del experto arbitral español Barrenechea Montero, exárbitro internacional, quien valoró su actuación en el diario catalán Mundo Deportivo.

Montero, cuyo artículo llevaba por título «Una actuación arbitral tranquila de Alberola Rojas», consideró que el árbitro ofreció un partido equilibrado y gestionó bien los roces y las protestas, al tiempo que elogió su aplicación de la regla de la ley de la ventaja.

Y pese a la tensión del partido estelar y la abundancia de choques entre los jugadores de ambos equipos, el experto catalán consideró que el árbitro logró mantener el control del encuentro sin recurrir a un exceso de sanciones.

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Y este es el texto del artículo:
«En un partido marcado por la intensidad y la emoción, el árbitro Alberola Rojas estuvo bien colocado durante todo el encuentro y señaló las faltas con un criterio acertado, además de lograr dar fluidez al partido gracias a su correcta aplicación de la ley de la ventaja.

El árbitro mostró confianza en la toma de decisiones y gestionó con sensatez los choques y los roces que se produjeron en el partido.

Y manteniendo el control del encuentro y apoyándose en un arbitraje preventivo, se esforzó por entablar un diálogo constante con los jugadores y los entrenadores, mostró tolerancia hacia ellos y no sancionó sus protestas.

Mostró tarjetas amarillas a Baena, por derribar a Lamine Yamal y cortar un ataque prometedor; a Bernal, por agarrar a Cardoso; a Llorente, por derribar a Adeyemi; y a Pubill, por agarrar a Pedri.

En cuanto al videoarbitraje, dirigido por Iglesias Villanueva, no tuvo que intervenir en jugadas polémicas, por lo que no llamó la atención durante todo el partido.

Conclusión: Alberola Rojas salió bien parado del partido, tras ofrecer una actuación arbitral tranquila y sumamente equilibrada.

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