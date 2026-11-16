¿Perjudica Tebas a propósito a los equipos de LaLiga? El Real Madrid, en la lista, y el Betis paga el precio

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En un momento en el que los clubes españoles necesitan todo el apoyo posible para competir en la Liga de Campeones, Javier Tebas, presidente de LaLiga, sigue castigando a los equipos españoles que participan en el torneo con decisiones organizativas que muchos han calificado de catastróficas.

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A la cabeza de estos equipos están el Real Madrid, el Real Betis y el Atlético de Madrid, que se han encontrado ante un calendario imposible que no les concede ni siquiera el mínimo descanso.

Tebas pone trabas al Real Betis en la Liga de Campeones, según la emisora española «okdiario»: menos de 72 horas de descanso entre partidos, ¡mientras que su rival dispondrá de 30 horas más!

Tebas fijó el partido de liga del Betis contra el Atlético de Madrid, que también disputa la Liga de Campeones, el domingo 6 de diciembre a las 21:00, y el Betis juega el miércoles siguiente a las 18:45 contra el Como, que jugará el sábado anterior a las 15:00.

Además de programar el partido del Real Madrid en Bilbao el domingo, cuando disputa su encuentro de la Liga de Campeones el miércoles siguiente en Londres, lo que ha hecho con el Real Betis esa jornada equivale a un boicot.

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El conjunto verdiblanco se enfrenta al Como el miércoles 9 de diciembre a las 18:45, ¡mientras que LaLiga ha fijado su partido anterior el domingo a las 21:00!

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Entre el final del partido de liga, el domingo 6 de diciembre, y el inicio del siguiente encuentro de la Liga de Campeones ante el Como en el estadio de La Cartuja, solo quedarán 67 horas y 45 minutos. Es menos de las 72 horas que exige el sindicato de futbolistas profesionales, una reivindicación que respalda la FIFA y de la que Tebas se burla.

El horario del Atlético de Madrid-Real Betis, el domingo 6 de diciembre a las 21:00, supone una afrenta para ambos equipos y un desastre organizativo por parte de LaLiga. Dos equipos que juegan la Liga de Campeones el miércoles, uno de ellos a las 18:45, se ven privados del descanso y la preparación necesarios por la decisión de Tebas. El partido podría haberse disputado antes.

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Antes de esa jornada de LaLiga se disputará la segunda ronda de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid no participa en ella porque juega la Supercopa de España, así que podría jugar el sábado o incluso el viernes. El Betis sí disputa esa ronda de la Copa, pero podría jugar fácilmente su partido el martes, ya que su anterior encuentro de LaLiga será el sábado a las 14:00 contra el Rayo Vallecano.

Por tanto, era perfectamente posible celebrar el Atlético de Madrid-Real Betis el sábado, o incluso el viernes, pero si Tebas se empeñaba en fijarlo en domingo, podría haber elegido un horario temprano, a las 14:00 o a las 16:15, para que el Betis, en particular, tuviera más tiempo para descansar y preparar su partido de la Liga de Campeones. En cambio, LaLiga lo programó en el último horario posible.

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El Betis es una pieza clave para España en Europa. En este caso, el perjuicio para el fútbol español es aún mayor, porque el Betis es fundamental para la buena marcha de LaLiga en Europa y para asegurar la plaza adicional para la Liga de Campeones, que el Betis ya ayudó a conseguir este año.

En lugar de apoyar a un equipo que no participa habitualmente en la Liga de Campeones (esta es solo su segunda participación), Tebas le pone todas las trabas posibles. Parece como si quisiera que obtuvieran malos resultados y, en consecuencia, quedaran fuera de la competición. El partido contra el Como es decisivo, ya que podría tratarse de un rival directo con los mismos objetivos.

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La diferencia entre LaLiga y la Serie A es evidente. En Italia, la liga presta especial atención al Como, y su partido de esa jornada se ha fijado el sábado a las 15:00 contra el Monza. ¡Esto significa que el Como dispondrá de 30 horas más de descanso que el Real Betis para preparar su partido de la Liga de Campeones en Sevilla!