El francés Samuel Umtiti, exjugador del Barcelona, comentó las declaraciones de su compatriota Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, sobre el premio del Balón de Oro.

El delantero del Real Madrid afirmó que merece el Balón de Oro tras hacer historia la temporada pasada, especialmente en el Mundial, del que se convirtió en el máximo goleador histórico.

Umtiti dijo en el programa "Después del fútbol" en la cadena RMC: "Mbappé es una persona segura de sí misma. Se puede decir que no le corresponde a él hablar de quién merece el premio. Debe centrarse en lo que ocurre en el campo".

El exjugador no se quedó ahí, sino que añadió: "Todos vieron que marcó muchos goles y que a veces ofreció un buen rendimiento, pero si le preguntas: '¿Quién crees que ganará el Balón de Oro?', al final te responderá que es él quien lo merece. Y no le corresponde a él decidir el ganador".

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En cuanto al premio del Balón de Oro, Umtiti no dudó en criticarlo.

Declaró: "Yo ni siquiera veo esa gala. Para los delanteros, ganar el Balón de Oro es un gran logro. Esa gala ha perdido por completo su valor; perjudica al fútbol, que es un deporte de equipo por excelencia. La gente piensa en ganar el Balón de Oro mucho más de lo que se interesa por los títulos del equipo".

El exjugador del Barça continuó: "Puedes ganar la Liga de Campeones con tu equipo y no pensar más que en ti mismo. Volvamos a hablar de las estadísticas, y eso no es suficiente. El fútbol no es solo estadísticas".

Y dijo: "Desde la era de Messi y Ronaldo, ya no presto atención a ese premio. Tenían unas estadísticas asombrosas, y si no ganaban un gran título, no importaba realmente porque su temporada era excepcional. Ahora, no tiene por qué haber un único gran jugador que se imponga a los demás".