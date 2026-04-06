Periodista saudí: ¡El fichaje de Youssef El-Nesyri pone de manifiesto el caos que reina en la Federación!

El marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad de Yeda, ha sido objeto de una nueva campaña mediática debido al descenso de su rendimiento con el «Al-Amid» desde que fichó por el club durante el último mercado de invierno.

El Al-Ittihad fichó a Al-Nusairi para compensar la marcha del francés Karim Benzema al Al-Hilal, en el marco de un intercambio que supuso la salida de N'Golo Kanté al Fenerbahçe y su llegada al «Al-Amid».

El periodista Mohamed Al-Bakiri declaró en el programa «Al-Arabiya FM»: «El fichaje de Youssef En-Nesyri pone de manifiesto el desorden administrativo dentro del Al-Ittihad, ya que el jugador no encaja en el estilo de juego del equipo».

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Y añadió: «Al-Nusairi no es un jugador técnico, pero destaca en el juego aéreo, y el Al-Ittihad no se basa en esa arma, a diferencia de la temporada pasada; por lo tanto, la planificación del fichaje fue mala desde el principio».

Y continuó: «Se deberían haber definido las herramientas para servir al sistema de juego actual, pero la presencia de Al-Nusairi no aporta nada al Al-Ittihad, por lo que ha bajado el promedio goleador del equipo, y el jugador se ha vuelto claramente inútil».

Al-Bakiri confirmó que el Al-Ittihad fichó a Al-Nusairi para compensar la marcha de Benzema, y explicó: «El Al-Ittihad iba a afrontar la segunda vuelta sin delantero, y la estrella marroquí era la opción disponible, por lo que decidieron ficharlo».

Se han publicado informes periodísticos sobre la salida de Youssef El Nsiri del Al-Ittihad el próximo verano, antes de que estas noticias fueran desmentidas en declaraciones exclusivas a «Koora».