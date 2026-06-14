Periodista saudí: Bouaidi debe jugar en el Barcelona y Marruecos ganará el Mundial

El periodista saudí Saud Al-Sarami ha elogiado al joven centrocampista marroquí Ayoub Bouadi, asegura que merece jugar en el Barcelona y pronostica un futuro brillante para la selección marroquí, incluso capaz de ganar la Copa del Mundo.

Sus palabras llegaron tras el buen partido de Bouadi contra Brasil en la primera jornada del Grupo C del Mundial 2026, que acabó 1-1 con varios destellos de las estrellas marroquíes.

Criticó que la FIFA no reconociera su actuación, mientras que Vinicius Jr., de Real Madrid, obtuvo un premio mayor del que merecía.

Para Al-Sarami, Bouadi fue el mejor del partido; sin embargo, se le ignoró pese a su nivel excepcional ante una de las selecciones más fuertes del mundo. Destacó su influencia en el centro del campo durante todo el encuentro.

Al-Sarami no solo elogió su actuación, sino que afirmó que tiene las cualidades para jugar en el Barcelona: «Bouadi es un jugador artístico y su lugar está en el Barcelona, no en el Liverpool, en mi opinión», en referencia a los rumores que lo sitúan en grandes clubes europeos.

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Además, elogió el proyecto futbolístico de Marruecos, fruto de un trabajo a largo plazo.

Explicó que Marruecos ha construido un modelo profesional para el talento a través de la Academia de Fútbol Mohammed VI, lo que se refleja en la calidad de las nuevas generaciones y en la capacidad de la selección para competir con las grandes.

Además, destacó que este proyecto es uno de los más relevantes del fútbol actual y pronosticó más éxitos en el futuro, tanto para la selección como para los jugadores que brillan en Europa.

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Al-Sarami concluyó que Marruecos tiene lo necesario para competir al máximo nivel y, aunque no consiga el Mundial 2026, será candidata a ganarlo gracias a su sólido trabajo institucional. los «Leones del Atlas» pueden competir con selecciones como Francia, Portugal y España, e incluso superar a potencias históricas como Brasil, Argentina e Inglaterra.