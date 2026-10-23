El australiano Ange Postecoglou, entrenador del Al Nassr, se enfrentó a una nueva oleada de críticas por la irregularidad en el nivel del equipo, pese a las victorias que consigue, la última de ellas ante el Neom, por (1-0), en la jornada 10 de la Liga Profesional Saudí Roshn.

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El célebre comunicador Turki Al Ajma dijo en su programa "Al Minassa" de la red de canales saudí "Thmanyah": "Para mí lo más importante de Postecoglou es que sea brillante en los entrenamientos, pero no lo es".

Y añadió: "Algunos elogian los discursos que da a los jugadores en el vestuario, pero si yo hablara en su lugar, mis palabras serían mejores, y como he dicho, para mí el entrenador es táctica y cuestiones técnicas en primer lugar".

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El técnico australiano sufre críticas que no cesan, debido a la diferencia de nivel del equipo bajo su mando y la temporada pasada junto al portugués Jorge Jesus.

Pero, al mismo tiempo y pese a las críticas, el Al Nassr se sitúa en la tercera posición de la tabla de la Liga Roshn con 20 puntos, y lo separan solo 4 puntos del Al Qadisiyah, líder, y 2 puntos del Al Hilal, subcampeón.

El Al Nassr se prepara para enfrentarse a su rival, el Al Faisaly, esta tarde del viernes, en la jornada 11 de la competición que conquistó el Al Hilal en la edición pasada.