Periodista madridista: el arbitraje teme ayudar al Madrid y premia al Barcelona

Tomás Roncero, conocido analista del programa El Chiringuito y subdirector del diario AS, aseguró que la confianza de la afición del Real Madrid en el sistema arbitral español ha llegado a un punto difícil de reparar, debido al caso de los pagos que el Barcelona realizó a Enríquez Negreira, y señaló que cualquier árbitro sabe que ayudar al conjunto blanco le pondrá en problemas, mientras que ayudar al equipo catalán le traerá beneficios.

El Real Madrid vive un auténtico estado de enfado tras los acontecimientos del partido ante el Villarreal, la noche del pasado sábado en el estadio Santiago Bernabéu, en el que el conjunto blanco se llevó los tres puntos con una victoria por un gol a cero, obra de Yan Diomande en la segunda mitad.

Sin embargo, todos los focos se dirigieron hacia Vinicius Junior, que fue expulsado por tirarle del pelo a Saliba, en una acción que terminó con el brasileño marcando un gol.

El enfado del club blanco llegó a tal punto que José Mourinho no acudió a la rueda de prensa posterior al encuentro, y ningún representante del Real Madrid habló con los medios de comunicación.

Tomás Roncero, conocido por su afición al Real Madrid, trasladó ese sentimiento durante su intervención en la Cadena SER, en la última edición del programa Carrusel Canalla, al considerar que la desconfianza de la afición del Real Madrid hacia el sistema arbitral español se ha convertido en algo "irreconciliable", debido a los pagos que el Barcelona efectuó a Enríquez Negreira.

Roncero dijo: "Son las mismas personas que estaban con Negreira o que se formaron con él. El árbitro que cometía errores a favor del Barcelona veía cómo sus cosas mejoraban, conseguía la insignia internacional y dirigía la final de la Copa del Rey. Esa era su forma de influir en el arbitraje. Y mientras no lleguen árbitros nuevos que no hayan estado contaminados por estas cosas, es imposible que la situación cambie".

Y añadió: "Cualquier árbitro sabe que si favorece al Real Madrid, tendrá un problema. Pero si lo hace con el Barcelona, le irá estupendamente".

Roncero recordó, para cerrar su intervención, una de las mayores crisis arbitrales que ha vivido el fútbol español en los últimos años: "La víspera de la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona, los dos árbitros que iban a dirigir el partido atacaron al Real Madrid en una rueda de prensa".

El periodista también defendió los vídeos que publica Real Madrid Televisión y sus críticas directas al sistema arbitral: "A veces, en la vida hay que rebelarse contra la injusticia. Los vídeos que publica Real Madrid Televisión incluyen imágenes reales, no están generadas con inteligencia artificial".

A la espera de la resolución del Comité de Competición, las previsiones apuntan a la ausencia de Vinicius Junior en el próximo Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, previsto para el 25 de octubre en el Camp Nou.

El brasileño también se perderá el partido ante el Sevilla, programado para la siguiente jornada de LaLiga en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

La sanción a Vinicius podría llegar hasta los tres partidos de suspensión si el comité tiene en cuenta los gestos considerados impropios hacia el árbitro tras su expulsión, lo que también podría provocar su ausencia en el partido entre el Racing y el Real Madrid a comienzos de noviembre.



