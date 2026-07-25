El periodista francés Walid Acherchour criticó los rumores sobre el interés del Real Madrid en fichar al joven extremo marfileño Yan Diomandé, al considerar que el posible traspaso no está a la altura de las expectativas, especialmente si llega para sustituir a Vinicius Junior o a Michael Olise.

Durante su intervención en el programa "After Foot" de la emisora francesa "RMC", Acherchour declaró la noche de este sábado: "Si yo fuera aficionado del Real Madrid, pasar de Olise por 150 millones de euros a Diomandé por 120 millones de euros, diría que alguien me ha tomado por tonto. Hay un error en la mercancía".

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Añadió que este tipo de traspasos puede parecer ilógico para la afición del conjunto merengue, especialmente cuando se gastan cantidades enormes en jugadores que aún no ofrecen las garantías suficientes para alcanzar el nivel esperado en el Real Madrid.

El comentario de Acherchour llega en medio de las informaciones que vinculan al Real Madrid con el fichaje del extremo del Leipzig, Yan Diomandé, mientras el futuro de Vinicius Junior sigue siendo motivo de debate, con las negociaciones de renovación de su contrato, que expira en el verano de 2027, todavía estancadas.

El periodista alemán Florian Plettenberg había señalado que el conjunto blanco se ha puesto por delante del París Saint-Germain en la carrera por Diomandé, mientras que hoy se produjeron nuevos contactos entre las partes.

Por su parte, el club francés sigue aferrado a intentar el fichaje del jugador, en un momento en el que el Real Madrid intensifica sus movimientos para alcanzar un acuerdo con el Leipzig, y ya ha iniciado negociaciones directas con el club alemán.







