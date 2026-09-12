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Hussein Hamdy

Traducido por

Periodista español: este jugador será víctima de una injusticia en el Balón de Oro

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¿Se acerca a Mbappé y Yamal?

El famoso periodista español David Medina pronosticó que uno de los jugadores de la Roja sufrirá una injusticia en la carrera por hacerse con el Balón de Oro durante el presente año.

Medina considera, en su artículo en el diario español "Marca", que Fabián Ruiz, estrella del París Saint-Germain, merece ser un firme candidato al Balón de Oro, pero le falta promocionarse a sí mismo.

El artículo de Medina, titulado "Fabián merece ganar el Balón de Oro", fue el siguiente, íntegramente:

"Ya ha comenzado el habitual revuelo en torno al Balón de Oro, y los candidatos han empezado a reservar sus posiciones. Como saben, Mbappé, Lamine y otras estrellas de primera fila lanzan sus mensajes, o movilizan a sus seguidores, con el objetivo de hacerse con un premio que honra el talento individual en el deporte colectivo por excelencia. Y quizá aquí resida el primer error, mientras que el segundo error radica en no valorar los verdaderos méritos para ganarlo".

"Tiempo atrás, coronarse campeón del mundo, como le sucedió a Cannavaro, era suficiente para ganar el Balón de Oro. Y si a eso le añadías la Liga de Campeones de Europa, un logro que muy pocos jugadores han conseguido alcanzar en el mismo año, tus opciones adquirían otra dimensión. Pues bien, en el año 2026 hay un jugador que ha combinado los dos mayores títulos del año y, aun así, su nombre no aparece en ninguna lista de candidatos".

Fabián, sin rival

"Hablamos aquí de Fabián Ruiz. El jugador del Sevilla fue una pieza destacada de la maravillosa orquesta del París Saint-Germain, que volvió a ganar la Liga de Campeones de Europa. Y en el Mundial, como saben, se ganó un puesto en el once titular tras dejar fuera de la alineación a una estrella como Pedri, para terminar siendo además un jugador decisivo en la conquista del segundo título".

"Y con un poco de marketing y promoción de sí mismo, el nombre de Fabián debería haber estado entre los candidatos con más opciones. Y después, cuando se confirme que no consigue el Balón de Oro, recordaremos esta injusticia, del mismo modo que recordamos que ni Xavi ni Iniesta se coronaron con el Balón de Oro en 2010".

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