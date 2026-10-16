El periodista Saud Al Sarami, exportavoz oficial del Al Nassr, realizó unas declaraciones llamativas sobre la lucha por los títulos de la Roshn Saudi League y de la Élite de Asia.

La temporada pasada, el Al Ahli se coronó campeón de la Élite por segunda vez consecutiva, mientras que el Al Nassr conquistó la Roshn Saudi League por primera vez en siete años.

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Al Sarami declaró en el programa "Al Arabiya FM": "El fútbol vive actualmente en la era del dinero, por eso, desde mi punto de vista, lograr el cuarto puesto en la Roshn Saudi League es mucho mejor que coronarse en la Élite de Asia".

Y añadió: "La liga saudí tiene más dinero que el torneo asiático, y si me dieras a elegir entre el título continental o conseguir el cuarto puesto en la Roshn, escogería la segunda opción, por el dinero".

Continuó: "Si preguntas a los clubes que han descendido de la Roshn Saudi League por la cantidad de dinero que han perdido, la respuesta será impactante, porque ahora mismo estamos en una era gobernada por el dinero".

Y concluyó sus declaraciones: "La continuidad en la liga es más importante que la alegría de un título cuyas celebraciones terminan después de solo 72 horas", en referencia a la Élite de Asia.

Cabe recordar que el Al Nassr se coronó campeón de la última edición de la Roshn Saudi League, mientras que el Al Ahli mantuvo el título de la Élite de Asia por segunda vez consecutiva.











