Periodismo es alardear y presumir de editoriales impostados, homilías zafias y sermones diarios inmundos, con los que se pretende manchar a un seleccionador y un grupo que pelean para recuperar la ilusión de los aficionados de un país. Periodismo es jactarte de asesinar la reputación de un seleccionador que ha superado un calvario personal terrible, machacándole por sistema sin motivo, para presumir de que no le debes nada, cuando hace años le debes la misma disculpa pública que jamás tuviste el valor de brindarle a Luis Aragonés. Periodismo es que la federación tenga el presidente que te aplauda, poner al seleccionador que te caiga simpático y llevar a los futbolistas que te den bola. Periodismo eres tú.

Periodismo es montar campañas a jugadores para que les piten, es llenarse la boca de patrioterismo barato, es jugar a ser la bandera y el palo, y es pasarte la vida diciendo que no hay que mezclar política y deporte, mientras conviertes el deporte en política. Periodismo es rajar del equipo de todos y ponerle la etiqueta de cortijo, porque a tu programa no le viene bien que el personal tenga un cerebro y lo use, descubriendo que la selección puede ganar sin los jugadores del club sobre el que pivota tu engendro nocturno. Periodismo eres tú.

Periodismo es desear que esta selección sea el Titanic, mientras en tus sueños húmedos disfrutas empapando la ropa interior con las glorias de la Croacia de Modric, la Bélgica de Hazard y la Francia de Mbappé. Periodismo es reírte de cada convocatoria y montar encuestas en las que se pregunta si esta selección da vergüenza, mientras el señor al que pisoteas con impunidad alcanza una semifinal de Eurocopa y una final de la Liga de Naciones. Periodismo es convertir cada victoria de Luis Enrique en la "Copa Mickey Mouse" y convertir cada derrota del asturiano en un juicio popular para ponerle en la frontera. Periodismo eres tú.

Periodismo es copiar el formato de 'Sálvame', sacar pechito con exclusivas de garrafón, especular que cualquier gallina es pollo y soltar la correa a unos ultrillas descontrolados en aras de la audiencia, porque millones de moscas no pueden estar equivocadas si comen mierda. Periodismo es decir a unos universitarios que periodismo es lo que se hace en tu programa para, segundos después, decirles que no dejen que nadie les diga qué es periodismo. Periodismo es ignorar que se puede engañar a algunos todo el tiempo y se puede engañar a todos durante cierto tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Periodismo eres tú, Xusep.

Rubén Uría