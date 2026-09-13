Hamza Abdelkarim, delantero del Barcelona, disputa esta noche en el estadio Ciudad de Valencia su primer partido tras alcanzar un nuevo acuerdo con el Barça, después de que ambas partes cerraran el pasado viernes un acuerdo para ampliar el contrato del delantero egipcio hasta 2030.

Según el diario español "Marca", el delantero del Barcelona, que fue una de las grandes figuras de la pretemporada, afronta una tarea difícil en el inicio de la temporada, ante el gran nivel que ofrece Raphinha en la posición de falso nueve y su nula concesión de espacio para las rotaciones.

El medio señaló que Hamza, a pesar de ser un delantero puro, ha encontrado hasta ahora las puertas del once cerradas por el destacado rendimiento que ofrece el brasileño.

El delantero egipcio solo ha disputado 4 minutos en los partidos oficiales, ante el Rayo Vallecano, pero Hamza, que terminó la pretemporada como el máximo goleador del equipo, no se rinde y espera que su oportunidad llegue hoy ante el Levante.

Hans Flick vuelve a recurrir esta noche a la política de rotaciones, lo que le brinda a Hamza una nueva oportunidad de conseguir minutos de juego.

El técnico alemán elogió ayer la renovación del contrato del jugador, pues considera que el internacional egipcio aporta características únicas dentro de la plantilla, al ser un delantero puro con una fuerte presencia dentro del área y con características diferentes a las del resto de delanteros del conjunto catalán.

La renovación del contrato de Hamza hasta 2030 confirma la apuesta del Barcelona por un delantero al que el club considera una pieza importante en su proyecto de futuro, pero el jugador egipcio no quiere limitarse a esperar.

Su objetivo es imponerse rápidamente en el equipo actual y aprovechar cada oportunidad que le brinde Hans Flick, tal como hizo durante el verano.

Un momento excepcional

Hamza está en todas las convocatorias del Barcelona para los partidos y sigue esperando su oportunidad, y la competencia parece muy difícil, dado que Raphinha atraviesa un momento excepcional.

El brasileño ha marcado en todos los partidos que ha disputado hasta ahora, tanto en LaLiga como en la Liga de Campeones, elevando su cuenta a 8 goles, con 6 goles en la competición doméstica y dos en el torneo continental más importante, y el Levante podría convertirse en una nueva víctima de Raphinha.

El brasileño ha disputado dos partidos ante el Levante y ha logrado la victoria en ambos, pero hasta ahora no ha conseguido marcarle.

Raphinha tiene esta noche una nueva oportunidad de mejorar sus números y mantener una racha goleadora que representa, hasta ahora, la insignia del inicio de la temporada; en cuanto a Hamza, que acaba de firmar su nuevo contrato, busca que ese futuro empiece a convertirse también en presente, y hoy podría conseguir nuevos minutos.



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