El joven delantero del Barcelona Hamza Abdelkarim (18 años) se ha presentado ante el primer equipo como un atacante con un olfato goleador especial y capacidad para moverse fuera de su zona con el fin de desarrollar el juego al primer toque.

El técnico alemán Hansi Flick lo elogió tras marcar un doblete en el partido contra el Birmingham, afirmando: "Como delantero, tienes que aparecer dentro del área, y eso es lo que hizo hoy, que es lo que le pido al jugador número 9".

Hamza reúne las características que Flick exige a sus delanteros, además de haber logrado marcar tres goles hasta el momento.

Según el diario español "Mundo Deportivo", la participación de Hamza en el juego se asemeja a la de Robert Lewandowski en su última temporada.

Mientras que el delantero polaco alcanzó una media de 8,6 pases por partido, Hamza completó 8 pases ante el Basilea y 9 pases contra el Birmingham, que son los dos únicos amistosos de los que se dispone de datos.

El promedio de toques de Lewa fue de 19 toques, mientras que Hamza tocó el balón 9 veces durante 45 minutos ante el Basilea, y 24 veces durante 62 minutos ante el Birmingham.

En base a ello, su participación en el juego es ligeramente superior a la de Lewandowski, además de haber marcado tres goles de cinco tiros a puerta.

El primer entrenamiento de Hamza en el Barcelona incluyó un ejercicio de finalización de las jugadas por parte del cuerpo técnico para evaluar el nivel del delantero egipcio, quien se ganó su admiración desde el primer momento.

Su finalización de las jugadas se caracterizó por los remates cruzados o hacia el palo cercano, al estilo del delantero puro, hasta el punto de que los presentes en el entrenamiento señalaron: "Cuando ejecutó el primer remate de cabeza, dijimos '¡qué maravilla!'".

El cuerpo técnico del Barcelona observó el pronunciado retroceso de Hamza para recibir el balón, al igual que los delanteros del equipo, por lo que Pol Planas y su equipo intervinieron para trabajar con él en aplicar esto en momentos concretos según las exigencias del juego, para liberar espacios y pasar el balón, ya que querían que estuviera constantemente dentro del área, tal y como prefiere Flick.

El equipo de Planas se sirvió de vídeos de las estrellas Erling Haaland y Viktor Gyökeres para reforzar estos conceptos en el jugador, además de fragmentos concretos del camerunés Samuel Eto'o para que aprendiera de ellos los momentos adecuados para alejarse de su zona.

La comparación entre Hamza y el delantero del Manchester City llegó hasta el punto de que sus compañeros en el Barcelona empezaron a cantarle en broma "Hamza, Hamza" con la melodía de la famosa canción "Haaland, Haaland".

El joven delantero se prepara para disputar el último amistoso de la preparación para la nueva temporada el próximo miércoles, cuando registrará su primera aparición en el estadio Spotify Camp Nou en un enfrentamiento de carácter especial ante su antiguo equipo, el Al Ahly egipcio.

Su familia es aficionada del club egipcio, ya que su padre llegó a jugar en la selección de Egipto de voleibol, mientras que Hamza tenía camisetas del Barcelona desde pequeño, teniendo en cuenta que disputó 9 partidos con el primer equipo del Al Ahly.