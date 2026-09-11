En el viaje al duelo de Champions League ante el Nápoles, que los londinenses terminaron ganando por 1-0 en el Stadio Diego Armando Maradona, fallos técnicos en aeropuertos de Londres provocaron la llegada tardía del equipo a Italia.

Arteta no solo se toma con calma precisamente este tipo de imprevistos en el plan de viaje, sino que incluso los simula deliberadamente. "Me encantan este tipo de desafíos e intento provocarlos ya en la preparación. Cuando luego aparecen en una situación real, ya los hemos vivido y estamos preparados", dijo el español.

Se trata sobre todo de romper rutinas y poner a prueba la resiliencia de la plantilla: "Por ejemplo, llegas muy tarde al estadio, se rompe la rutina y de repente los jugadores tienen que reaccionar de otra manera. Algo así puede pasar: pierdes el vuelo, el tren se retrasa, hay mucho tráfico. No quiero que los jugadores o el cuerpo técnico entren en pánico. Quiero que, en cambio, se adapten a la situación."

Getty Images

Mikel Arteta introdujo barreras artificiales en el Arsenal

Lo que se requiere es una actitud profesional, incluso en condiciones externas difíciles: "Vale, estamos dos o tres horas más en el avión, ¿cómo lo afrontamos? Se puede jugar juntos, pasar tiempo juntos, dormir o aprovechar el tiempo de otra manera. Pero en ningún caso se puede uno quejar o usarlo como excusa, porque eso no nos ayuda en absoluto", dijo Arteta.

El técnico no escatimó esfuerzos durante la pretemporada para crear barreras artificiales, como reveló: "Retrasamos comidas o el transporte, elegimos otra ruta; probamos muchas cosas. Calentamos el vestuario, dificultamos las condiciones, pusimos menos sitios para dormir y cosas parecidas, porque tenemos que adaptarnos una y otra vez a situaciones diferentes."

El entrenador ya siguió un camino parecido en el pasado. Antes de un partido fuera de casa ante el Liverpool, en los entrenamientos sonaban por los altavoces los cánticos de Anfield Road. En una cena conjunta, la dirección del club incluso contrató a un carterista profesional, que sustrajo objetos de valor a los jugadores sin que se dieran cuenta para agudizar su atención.

¿Cómo fue el inicio de temporada del Arsenal?

La utilidad de estos juegos psicológicos es evidente para el español: "Intentamos anticiparnos a este tipo de cosas y crear las mejores condiciones posibles. Si luego el día del partido no aparece ningún factor sorpresa ni de estrés, eso es una gran ventaja."

El rendimiento deportivo le da la razón a este método. Los Gunners se están mostrando en un impresionante gran momento al inicio del curso, han ganado los cinco partidos oficiales disputados hasta ahora y el próximo sábado visitarán el Stadium of Light para medirse al Sunderland.