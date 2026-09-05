La ausencia de Anis Hadj Moussa en el NEC - Feyenoord está dando mucho que hablar. El argelino quiere dar el salto al Ittihad Club, que tiene un interés concreto en él, y el sábado llegó tarde a la salida del autobús de jugadores del Feyenoord. Según su historia de Instagram, actualmente se aloja en el Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent. ESPN-analista Kenneth Perez apenas condena la acción y dice, de hecho, que comprende a Hadj Moussa, aunque considera que todo lo ocurrido no es precisamente ejemplar.
«Tengo mucha comprensión hacia el jugador», cuenta Perez. «Puede sonar raro, porque si resulta que se trata de una negativa a trabajar, naturalmente nunca está bien. Has firmado un contrato plenamente consciente, todas esas cosas».
«Solo que las cantidades que puedes ganar en otro sitio son allí muchísimo más altas, así que entiendo que un jugador fuerce al club con el que tiene contrato a aceptar algo. Eso no está bien, en absoluto», reconoce Perez aun así.
«También me parece complicado para un director técnico gestionar algo así». El director técnico Dévy Rigaux rechazó recientemente una oferta de 37,5 millones de euros del Ittihad Club, pero el club saudí, según De Telegraaf , ha vuelto a presentarse con «algunos millones» más.
El Feyenoord se encuentra ahora en una encrucijada: o cerrar un traspaso récord, o dejar salir a un jugador determinante sin posibilidad de fichar a un sustituto. «Eso también es lo molesto de los distintos mercados, que cierran en días diferentes», prosigue Perez.
«No sé si esto realmente empezó a moverse antes de ayer, porque si ya había comenzado hace dos semanas, siendo el Feyenoord podrías haberlo anticipado. Entonces corres el riesgo de que se quede, pero me parece que ese es siempre un dilema para un director técnico».
«El dinero que se está ofreciendo por un Hadj Moussa... Cuando llegó procedente del Vitesse nos preguntábamos: ¿es algo más que un regateador? Eso sí ha quedado demostrado, Arne Slot lo vio bien», afirma Perez, que no sabría decir por qué cantidad aceptaría. «Pero estas son grandes cantidades».