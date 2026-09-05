La ausencia de Anis Hadj Moussa en el NEC - Feyenoord está dando mucho que hablar. El argelino quiere dar el salto al Ittihad Club, que tiene un interés concreto en él, y el sábado llegó tarde a la salida del autobús del Feyenoord. Según su story de Instagram, actualmente se aloja en el Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent. ESPN-analista Kenneth Perez apenas condena la acción y dice incluso comprender a Hadj Moussa, aunque cree que todo lo ocurrido no deja precisamente una buena imagen.

«Tengo mucha comprensión hacia el jugador», cuenta Perez. «Puede sonar extraño, porque si resulta ser una negativa a trabajar, naturalmente nunca está bien. Has firmado un contrato plenamente consciente, todas esas cosas».

«Solo que las cantidades que puedes ganar en otro sitio son muchísimo más altas, así que entiendo que un jugador fuerce al club con el que tiene contrato a aceptar algo. No es elegante, ni mucho menos», sabe Perez aun así. En Arabia Saudí le espera a Hadj Moussa un contrato de cinco años, periodo en el que puede embolsarse más de cincuenta millones de euros.

«También me parece complicado para un director deportivo gestionar algo así». El director deportivo Dévy Rigaux rechazó recientemente una oferta de 37,5 millones de euros del Ittihad Club, pero el club saudí, según De Telegraaf , ha vuelto a la carga con «algunos millones» más.

El Feyenoord se encuentra ahora en una encrucijada. O cerrar un traspaso récord, o dejar salir a un jugador determinante sin posibilidad de incorporar a un sustituto. «Eso también es lo molesto de los distintos mercados, que cierran en días diferentes», prosigue Perez.

«No sé si realmente empezó a cobrar fuerza solo anteayer, porque si ya había comenzado hace dos semanas, siendo el Feyenoord habrías podido anticiparte. Entonces corres el riesgo de que se quede, pero me parece que eso es siempre un dilema para un director deportivo».

«El dinero que se está ofreciendo por un Hadj Moussa me parece... Cuando llegó del Vitesse nos preguntábamos: ¿es algo más que un regateador? Y eso sí ha quedado demostrado, Arne Slot lo vio bien», afirma Perez, que no sabría por qué cantidad aceptaría. «Pero estas son cifras muy grandes».







