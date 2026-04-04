Pérez se enfada muchísimo con el PSV justo antes del saque inicial: «En serio... ¡Esto no es normal, ¿no?!»

Justo antes del saque inicial del posible partido decisivo por el título entre el PSV y el FC Utrecht, Kenneth Pérez muestra su enfado por el ambiente que se respira en el Philips Stadion. El analista no da crédito a lo que oye cuando la música house a todo volumen retumba por los altavoces y se pronuncia con dureza al respecto. «Esto no es normal, esa música. Sí, pero en serio», afirma el analista de ESPN.

El PSV lo ha montado a lo grande en torno al posible partido por el título de la VriendenLoterij Eredivisie. A partir de las 15:00 horas se abrieron las puertas del Philips Stadion para un gran espectáculo de apertura, con música en directo de Eindhoven’s Finest, Kruzo, DJ Bolluuh y LARS. Además, se repartieron banderas entre los aficionados para animar al equipo de cara al saque inicial.

El espectáculo no le ha sentado nada bien a Pérez. Según el danés, el PSV se está pasando de la raya en los preparativos del partido. «Por favor, comportémonos con normalidad. Esto no es una fiesta en casa, es un partido de fútbol».

La frustración de Pérez se ve agravada por el hecho de que la entrevista con el entrenador Peter Bosz es prácticamente imposible de seguir. Debido a la música a todo volumen, el reportero Milan van Dongen apenas puede hacer llegar sus preguntas. «Peter Bosz simplemente no me entiende», se oye desde el campo, visiblemente irritado.

Pérez también se hace eco de ello y sugiere que la situación se está descontrolando por completo. «Quizá sea por nuestra edad, pero en serio… por favor, compórtate con normalidad, tío». El presentador Van Dongen lo compara con una visita reciente al Telstar, donde, según él, sí reinaba un ambiente adecuado. «Allí había una música maravillosamente tranquila, fue realmente genial».

Mientras tanto, Bosz intenta centrarse en el partido, en el que el PSV puede asegurarse el título. El entrenador opta, entre otras cosas, por Guus Til como delantero titular, en lugar de Ricardo Pepi. De este modo, se mantiene fiel a un once con el que el PSV ya ha cosechado éxitos esta temporada.

En la entrevista previa al partido, Bosz explica de dónde viene esa elección. «Analizamos con qué alineación hemos mostrado nuestro mejor fútbol esta temporada y hemos tenido más éxito». Según el entrenador, algunos jugadores simplemente se compenetran mejor. «Esos dos se compenetran muy bien, aunque yo tampoco lo sabía de antemano».

Bosz reconoce que también hay casos complicados dentro de su plantilla, como la situación de Pepi. El estadounidense vio cómo fracasaba su traspaso y ahora empieza en el banquillo. «Hablo con él y se lo explico, no puedo hacer más», afirma Bosz, quien subraya que es un periodo difícil para el delantero.

Por último, Bosz se mantiene sensato ante el reciente bache del PSV, que ha perdido dos partidos de liga consecutivos por primera vez bajo su dirección. «Una liga consta de 34 partidos. Si pierdes algunos, forma parte del juego».