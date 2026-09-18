Pérez llega a Ceuta: visita sorpresa tras la crisis de las camisetas de las estrellas del Real Madrid

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, visitó Ceuta este viernes por la mañana, en una visita oficial simbólica que pretende rebajar las tensiones e intentar calmar la crisis política y migratoria que vive la ciudad desde finales de julio.

Según el diario francés "L'Équipe", el gesto de Pérez llegó tras la polémica surgida desde la noche del martes, después de la victoria del Real Madrid ante el Elche por (3-2), cuando Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté aparecieron con camisetas que mostraban solidaridad con los habitantes de Ceuta, lo que convirtió al club en el centro de un intenso debate en España.

Pérez llegó primero en avión a Gibraltar, antes de trasladarse en helicóptero a Ceuta, donde fue recibido frente al edificio del Ayuntamiento por cerca de 100 personas, junto a varios aficionados del Real Madrid, entre ellos el seguidor conocido por el apodo de "Dudú".

Al presidente del club le acompañaron dos leyendas del Real Madrid: José Martínez Sánchez, conocido como "Pirri", y Emilio Butragueño.

Juan Jesús Vivas, alcalde de Ceuta, recibió a Pérez en la sede del Ayuntamiento, con la presencia del presidente del Ceuta, club rival en la Segunda División española.

Al abandonar el acto de recepción, poco antes de la una del mediodía, Pérez declaró en francés: "He venido aquí por amistad, por Pirri".

Pirri había nacido en Ceuta en 1945, lo que explica el carácter personal y simbólico de la visita.

La visita tiene un carácter simbólico, en un contexto en el que las partes implicadas buscan calmar el ambiente que se ha intensificado en los últimos días a raíz de la polémica vinculada a la ciudad.