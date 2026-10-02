Danny Koevermans entiende por qué Xavi apostó el jueves ante Grecia por un centro del campo distinto en la selección neerlandesa. Kenneth Perez, en cambio, se muestra muy crítico con la decisión del seleccionador de salir de inicio con Quinten Timber y Guus Til.

«No estaba del todo satisfecho con los dos primeros partidos. Entonces ahora elige a Til y Quinten Timber. No salió realmente bien», concluye Koevermans en Voetbalpraat tras ver el Grecia - Países Bajos (2-2) en la Nations League.

Perez no está en absoluto de acuerdo con la lectura de Koevermans sobre el centro del campo ante los griegos. «Ya de antemano sabes que no es suficiente», afirma el analista, que más tarde vio a Xavi volver a recurrir a Tijjani Reijnders y Ryan Gravenberch.

Koevermans, por su parte, no comparte en absoluto el comentario de Perez. «Eso me parece realmente una tontería. Timber es simplemente un jugador de la Premier League. Til también lo ha hecho bien. ¿Por qué no iba a ser posible? Lo digo muy en serio. Me parece que así les estás menospreciando.»

En opinión de Perez, hay una gran diferencia entre los titulares y los suplentes de la selección neerlandesa. «Ya podías haber pensado de antemano que este centro del campo es de otro nivel. Timber y Til son buenos jugadores para tener en la recámara y sacar al campo. Pero no tienen el mismo nivel que Gravenberch y Reijnders.»

«No me irás a decir que Til puede convertirse en titular de la selección neerlandesa, ¿verdad? Desde luego que no si Países Bajos quiere ser una gran potencia. Y Timber tampoco», concluye el excentrocampista con una dura valoración sobre el dúo de la selección neerlandesa.

Reijnders rescató un punto para Países Bajos con un gol tardío en Grecia. De este modo, el equipo de Xavi suma cinco puntos en tres partidos en el grupo B de la Nations League.