Pérez expresa con total claridad su opinión sobre el fichaje de Saibari por el Bayern de Múnich

Kenneth Pérez celebra que Ismael Saibari haya elegido al Bayern de Múnich. Para el excentrocampista del PSV, el club alemán, dirigido por Vincent Kompany, es perfecto para que el internacional marroquí siga creciendo.

«¡Genial! El Bayern es el club donde puede seguir creciendo», afirma Pérez en la NOS, convencido del inminente traspaso del jugador del PSV al campeón de la Bundesliga.

Cuando el Bayern ficha a alguien, no es para que sea un complemento, sino para que crezca de verdad, a diferencia de lo que a menudo ocurre en la Premier League. Ayer jugó de delantero contra Brasil, pero entiendo que el Bayern lo quiere como extremo izquierdo. Aquí, en el PSV, juega en el centro del campo».

En el PSV juega justo detrás del punta, aunque la temporada pasada, por las lesiones de Ricardo Pepi, actuó más cerca del área, alternándose con Guus Til.

Según Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad, el traspaso está en su fase final y podría alcanzar los 55 millones de euros.

Según Elfrink, hay acuerdo entre todas las partes. Saibari superará el récord de ingresos del club, ahora en manos de Hirving Lozano, vendido al Nápoles por 50 millones.

Solo falta el reconocimiento médico y afinar detalles. El marroquí de 25 años, que ahora disputa el Mundial, brilló el sábado ante Brasil (1-1).