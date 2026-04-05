Pérez estalla tras la derrota ante el Mallorca... Un mensaje incendiario sacude el vestuario del Real Madrid

En las filas del Real Madrid reina una gran tensión tras la sorprendente derrota ante el Real Mallorca en la Liga, un resultado que ha echado por tierra la mejora que había mostrado el equipo antes del parón internacional y que somete al entrenador Álvaro Arbeloa a una presión sin precedentes de cara al partido contra el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones.

Antes del parón, parecía que Arbeloa iba por buen camino, ya que logró importantes victorias ante el Manchester City y el Atlético de Madrid a pesar de las ausencias de Jود Bellingham y Kylian Mbappé, apostando por el juego colectivo y la disciplina táctica.

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Sin embargo, la actuación ante el Mallorca ha vuelto a sembrar dudas, después de que el equipo se mostrara sin espíritu y cometiera graves errores defensivos que el rival supo aprovechar con inteligencia.

Según informes de la prensa española, Florentino Pérez, presidente del club, estaba muy enfadado tras el partido.

Aunque no asistió al partido en el estadio, su teléfono no dejó de recibir mensajes de sus allegados, y más tarde expresó su descontento por la imagen que había dado el equipo.

Algunas fuentes citan a Pérez diciendo: «No podemos repetir esta vergonzosa actuación en lo que queda de temporada; el martes debemos demostrar nuestra fuerza».

El mensaje del presidente llegó directamente al vestuario, para dejar claro que el partido contra el Bayern de Múnich será una prueba de vida o muerte para el equipo y su entrenador.

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Arbeloa es consciente de que no solo se trata de ganar, sino de ofrecer un rendimiento que refleje la verdadera personalidad del Real Madrid.

Dentro del club, existe una convicción cada vez mayor de que la continuidad de Arbeloa en su puesto está ligada a los resultados del equipo al final de la temporada.

El fracaso a la hora de ganar la Liga o la Champions significaría, según fuentes cercanas a la directiva, el fin de su etapa con el primer equipo y el inicio de un nuevo proyecto liderado por otro entrenador, con cambios previstos en la plantilla.

A pesar de la presión, Arbeloa parece tranquilo y seguro de sí mismo, ya que mantiene una buena relación con sus jugadores y cree en el principio de la meritocracia a la hora de elegir la alineación, intentando mantener la unidad del grupo a pesar de lo difícil que es el momento.

Sin embargo, es plenamente consciente de que su futuro está en juego y de que cualquier nuevo tropiezo podría bastar para poner fin a su etapa en el club este verano.

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