Pérez desde Ceuta: mi visita no es una respuesta a la crisis de las camisetas de los jugadores del Real Madrid

En un intento por rebajar la tensión generada por el sonado episodio de las camisetas antes del duelo ante el Elche, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se presentó como invitado en la ciudad de Ceuta con un mensaje directo de solidaridad, subrayando que la visita no guarda relación alguna con lo suscitado recientemente en los medios de comunicación.

Pérez asistió el viernes a un acto oficial en el edificio del ayuntamiento de Ceuta, en una visita anunciada para expresar su solidaridad con la ciudad española situada en el norte de África, en medio de un recibimiento oficial por parte del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Le acompañó en la visita el presidente de honor del club blanco, José Martínez Pirri, natural de Ceuta.

La visita se produjo días después de la polémica que rodeó al partido del Real Madrid frente al Elche en LaLiga el pasado martes, cuando tres jugadores —Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté— optaron por ocultar la frase «Todos somos caballas» que aparecía en las camisetas de calentamiento que vistieron el resto de sus compañeros.

El apodo «caballas» es el nombre popular con el que se conoce a los habitantes de la ciudad de Ceuta, y las camisetas habían sido diseñadas como un gesto de solidaridad con ellos.

En respuesta a aquel suceso, Mbappé aclaró en unas declaraciones el miércoles que «no quiere dar prioridad al sufrimiento de un colectivo por encima de otro».

Por su parte, el Real Madrid confirmó a la agencia «Reuters» su respeto por la libertad de sus jugadores para tomar sus propias decisiones, recordando al mismo tiempo que el club ya había mostrado su apoyo a Ceuta una semana antes, al desplegar un enorme «tifo» durante su partido de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán.

Durante su intervención en el ayuntamiento, Pérez quiso salir al paso de cualquier interpretación, al afirmar: «Quiero recalcar, para que no haya ninguna duda, que el acto de hoy se preparó hace varias semanas con el presidente de Ceuta, y no a raíz de ninguna noticia reciente».

Y añadió: «Aprovecho esta ocasión para expresar todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño y nuestra solidaridad en estos momentos tan difíciles a todos los ceutíes. Deseamos que la normalidad regrese lo antes posible».

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Estos gestos de solidaridad se producen en el contexto de la situación que vivió la ciudad el pasado mes de julio, cuando se registraron más de 70.000 intentos de cruce irregular desde Marruecos hacia Ceuta, lo que provocó grandes disturbios, unos hechos que llevaron a numerosas instituciones españolas, entre ellas clubes deportivos, a poner en marcha iniciativas solidarias similares.